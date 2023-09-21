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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

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中年婦夜咳難入眠　竟是嚴重心臟衰竭險喪命

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一位50多歲婦女，半年來常常在晚上睡覺時一直咳嗽，懷疑是天熱喝冰水造成氣管不好，也懷疑是床舖有塵螨引起氣管過敏，經過轉診與詳細檢查，才找到該病患長期咳嗽的源頭，竟是心臟出了問題，她的心臟衰竭的指數高達正常值的40倍，是相當嚴重的心臟衰竭。

心臟功能異常 恐造成肺部積水

澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪指出，人體內可能積水的地方有幾個，較為常見是肺部積水，會造成肺部無法很好的換氣，導致呼吸不順，容易咳嗽，但沒什麼痰；這個情況尤其容易發生在平躺時，因為平躺時下半身的血液更容易回流到軀幹，所以心臟的血液會比站立時更為增加，若是心臟功能正常則無妨，倘若心臟功能不好，超過了心臟所能負荷，多餘的體液就會滯留在胸腔，導致肺部積水。

早期治療預後佳 夜咳、呼吸不順、水腫、夜尿應就醫

所幸，目前心臟衰竭的治療藥物，已有長足進步，有助於排出體內多餘的液體，減少心臟負擔，使血管放鬆，減少心臟的氧氣消耗。

張耿豪強調，心臟衰竭雖然不像心肌梗塞或是腦中風有明確的治療黃金時間，幾年前國外已經有研究證實，越早開始治療，尤其發病一年內積極的治療，最有機會讓心臟功能恢復最多，而且有些患者在開始治療的第一個月就能看到明顯的治療效果。

心臟衰竭是多數心臟疾病進展的最後階段，其原因相當多樣，成年人常見的有心肌梗塞、腎臟疾病、其他慢性疾病等等造成，其中也包含一些原因不明的。如果有夜咳、呼吸不順、水腫、夜尿等等症狀，請不要忽略了心臟衰竭的可能性，早期治療，是有很高的機會能保有正常的生活品質與活動能力的。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59240

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