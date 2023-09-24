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治巴金森氏症 年輕病人先存本

周佩怡
巴金森氏症是一種好發於中老年人的退化性神經疾病，症狀與自然老化極相似，但有5%到10％患者是屬於年輕型。（Getty Images）
巴金森氏症是一種好發於中老年人的退化性神經疾病，症狀與自然老化極相似，但有5%到10％患者是屬於年輕型。（Getty Images）

「她不想職場夥伴看到她吃藥，怕會有負面聯想，所以希望能減少服藥頻率。」台灣彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師陳彥中分享，這是一名確診已7年的年輕型巴金森氏 患者，在職場工作時所面臨的問題。

陳彥中指出，5%到10％的巴金森氏 患者屬於年輕型，其治療重點會因餘命、工作需要而不同於老年型，但不論何者，「患者都應維持病況，未來才有機會嘗試新治療。」

巴金森氏 是一種好發於老年人的退化性神經疾病，若患者不到50歲就發病則為年輕型。陳彥中表示，兩者症狀並無差別，通常有手抖、關節僵硬、行動遲緩等動作障礙，以及憂鬱、便祕、情緒低落等非動作障礙，巴金森氏 雖不會痊癒，但妥善控制病情，可延緩病程進展。

目前巴金森氏 治療藥物分為左旋多巴及多巴胺受體促效劑兩大類，陳彥中說，年輕型與老年型患者的治療目標大不同。考量到年輕型患者餘命較長，且須保持一定工作能力，治療建議先使用多巴胺受體促效劑「存本」，以防太早使用藥效較強的左旋多巴，若藥物蜜月期一過，容易因藥效波動導致不自主抖動的異動症，或肢體突然無法動彈的「斷電」現象，進而影響工作或人際關係。

陳彥中表示，這名發病7年、擔任主管的年輕型巴金森氏 患者，希望能減少服藥頻率，避免引起職場異樣眼光，治療上平日以多巴胺受體促效劑維持其工作能力及改善睡眠品質，隨著發病時間已久，又常主持重要會議，才再搭配低劑量的左旋多巴或其他藥物輔助。

「老年型患者治療目標是維持生活品質。」陳彥中指出，曾任看護10餘年的67歲羅阿姨，近一年來發現手腳不自主發抖，她直覺可能是巴金森氏 ，就醫後按時服藥，並且規律運動，病情快速獲得控制。研究證實運動能有效延緩病程、改善生活品質，甚至減少30%藥量，因此呼籲患者「不要因疾病而封閉自己、不運動，應保持陽光心態，配合醫師治療，與巴金森氏 和平相處」。

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