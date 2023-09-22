我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

腳麻腳痛腳冰冷⋯急性肢體缺血症 嚴重恐截肢

林琮恩
吳先生五年來急性肢體缺血症反覆復發。圖為他解釋復發時下肢會相當疼痛。（記者林琮恩／攝影）
吳先生五年來急性肢體缺血症反覆復發。圖為他解釋復發時下肢會相當疼痛。（記者林琮恩／攝影）

69歲吳先生有高血壓、糖尿病及洗腎病史，有雙下肢周邊動脈阻塞（PAD）疾病。2018年開始因間歇性跛行症狀就診，5年來陸續歷經5次「急性肢體缺血症（ALI）」復發，反覆下肢動脈介入治療後緩解症狀。

吳先生日前起床後又出現腳背嚴重疼痛、冰、麻木無力，自覺下肢血管出現異狀，赴醫院急診後，藉新型「血管抽吸器」以高效轉速抽出血栓斑塊，合併溶栓導管、塗藥氣球等治療，返家後恢復良好，已能自行上下樓梯。

吳先生女兒說，父親發病時的表現是腳會痛、腳趾反黑，過去術後下床仍會有腳掌發麻、反紅的症狀；此次採新技術治療後復原較快，下床已無異狀，和過去不同。

台灣新光醫院周邊血管科主任吳典育表示，65歲以上長者，約一成會發生下肢周邊動脈阻塞，但無症狀者占多數，許多病人並無病識感，具三高、抽菸、心臟裝設支架等病史的患者，罹病的機率較高。

常見症狀是間歇性跛行、行走時下肢疼痛，病人能行走的時間變短，重度患者甚至連坐著都會痛；其疼痛屬下肢缺血性疼痛，類似將手掌插入冰塊中，疼痛程度很高。出現症狀的病人，有半數同時患有心臟衰竭。

吳典育說，吳先生此次使用新型的「血管抽吸器」係一種自動抽吸裝置，能將肢體血管中因血栓產生的血塊清除得非常乾淨，但難免會有血塊在過程中掉入末梢血管，故又以溶栓導管治療一天。過去無法處理的腳趾末梢血管，此次也以極小的氣球、很長的導線處理，讓病人血流迅速獲得改善。

吳典育說，新的病人能使用抽栓、溶栓、塗藥氣球合併治療，讓血管回復原來狀態，再加上疾病因子如三高、糖尿病控制，能大幅減少復發機率「說不定不會復發。」此外也減少過去裝設支架後，組織增生導致血管狹窄的後果，血管通暢率更佳。

病友吳先生（左二）及女兒（左三）與醫療團隊新光醫院周邊血管科主任吳典育（左一）、...
病友吳先生（左二）及女兒（左三）與醫療團隊新光醫院周邊血管科主任吳典育（左一）、新光醫院心臟血管外科主任林佳勳（右一）合影。（記者林琮恩／攝影）

氣球 三高 糖尿病

上一則

中年男腹痛多日掛急診 竟是心肌梗塞

下一則

難治鼻竇炎 3D導航微創手術有效除病灶

延伸閱讀

美中諜對諜 2月氣球事件僅冰山一角

美中諜對諜 2月氣球事件僅冰山一角
刺探敵情 美中在全球擴大間諜活動

刺探敵情 美中在全球擴大間諜活動
CNN：美國情報界認為 中國2月後似乎已暫停間諜氣球計畫

CNN：美國情報界認為 中國2月後似乎已暫停間諜氣球計畫
恐釀火災、海洋污染 拉古那灘禁售任何型式氣球

恐釀火災、海洋污染 拉古那灘禁售任何型式氣球

熱門新聞

薑黃有治療消化不良的功效。(Pixabay)

快看世界／研究：治消化不良 薑黃跟藥物一樣有效

2023-09-14 11:56
（圖：健康醫療網提供）

眼袋顯老態 97歲女畫家「這招」找回初戀男友

2023-09-15 00:30
（圖：健康醫療網提供）

「喉嚨好像卡住」竟是食道癌末期 醫揪30年禍首

2023-09-15 01:00
(取材自健康醫療網)

暈眩、聽障、耳鳴有解 內耳疾病6大治療攻略

2023-09-17 01:15
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。（取材自臉書）

感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

2023-09-18 05:31
(取材自健康醫療網)

「這3病」沒控制恐誘發腎臟病 8大招防洗腎

2023-09-20 01:15

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...