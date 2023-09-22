腳麻腳痛腳冰冷⋯急性肢體缺血症 嚴重恐截肢

吳先生五年來急性肢體缺血症反覆復發。圖為他解釋復發時下肢會相當疼痛。（記者林琮恩／攝影）

69歲吳先生有高血壓、糖尿病 及洗腎病史，有雙下肢周邊動脈阻塞（PAD）疾病。2018年開始因間歇性跛行症狀就診，5年來陸續歷經5次「急性肢體缺血症（ALI）」復發，反覆下肢動脈介入治療後緩解症狀。

吳先生日前起床後又出現腳背嚴重疼痛、冰、麻木無力，自覺下肢血管出現異狀，赴醫院急診後，藉新型「血管抽吸器」以高效轉速抽出血栓斑塊，合併溶栓導管、塗藥氣球 等治療，返家後恢復良好，已能自行上下樓梯。

吳先生女兒說，父親發病時的表現是腳會痛、腳趾反黑，過去術後下床仍會有腳掌發麻、反紅的症狀；此次採新技術治療後復原較快，下床已無異狀，和過去不同。

台灣新光醫院周邊血管科主任吳典育表示，65歲以上長者，約一成會發生下肢周邊動脈阻塞，但無症狀者占多數，許多病人並無病識感，具三高 、抽菸、心臟裝設支架等病史的患者，罹病的機率較高。

常見症狀是間歇性跛行、行走時下肢疼痛，病人能行走的時間變短，重度患者甚至連坐著都會痛；其疼痛屬下肢缺血性疼痛，類似將手掌插入冰塊中，疼痛程度很高。出現症狀的病人，有半數同時患有心臟衰竭。

吳典育說，吳先生此次使用新型的「血管抽吸器」係一種自動抽吸裝置，能將肢體血管中因血栓產生的血塊清除得非常乾淨，但難免會有血塊在過程中掉入末梢血管，故又以溶栓導管治療一天。過去無法處理的腳趾末梢血管，此次也以極小的氣球、很長的導線處理，讓病人血流迅速獲得改善。