口腔潰瘍竟致心臟感染 置換人工瓣膜脫離險境

超音波顯像中看到蔡先生逆流的血液（黃框處）。（圖：台北慈濟醫院提供）

59歲的蔡先生經常嘴破，日前他又出現口腔潰瘍，後來又斷斷續續發燒，接著更因突如其來的胸悶、呼吸困難送到急診。台北慈濟醫院心血管醫學 中心主任張燕、心臟血管外科醫師羅崇祐聯手執行外科手術，替蔡先生置換人工瓣膜，挽救生命。

北慈指出，檢查發現蔡先生的血氧濃度只有92%（低於正常值95%），且雙側肺浸潤、發炎指數極高，插管住進加護病房治療；醫療團隊擔心嚴重的感染與心臟疾病有關，遂照會心臟血管科行超音波檢查，最終診斷為口腔細菌「血鏈球菌」造成的感染性心內膜炎合併二尖瓣逆流。

羅崇祐說，血液可以養活所有器官，但二尖瓣逆流會導致心輸出量大幅下降，進而造成嚴重的心因性休克和多重器官衰竭，倒退的血液則會造成囤積在肺部造成嚴重的肺水腫，危及生命。

羅崇祐指出，若只是單純的二尖瓣逆流是有機會靠微創手術治療的，但蔡先生的病況並不單純，因為他的二尖瓣不但逆流，還有一個1公分左右的大破損，周圍更出現許多細菌感染增生的贅生物，使得抗生素藥物治療效果有限。

考量病人的情況若使用微創術式相當耗時，且有生命危險，醫療團隊決定以傳統手術治療，先在蔡先生胸前正中處切一20公分的切口，鋸開胸骨後，將心臟麻痺停跳，找到二尖瓣後予以切除並清除周圍的贅生物，最後植入新的人工瓣膜並縫合左心房，在心臟復跳後縫合傷口。術後兩天，蔡先生肺水腫大幅改善，持續以抗生素治療六個禮拜後康復出院。