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口腔潰瘍竟致心臟感染 置換人工瓣膜脫離險境

李成蔭
超音波顯像中看到蔡先生逆流的血液（黃框處）。（圖：台北慈濟醫院提供）
超音波顯像中看到蔡先生逆流的血液（黃框處）。（圖：台北慈濟醫院提供）

59歲的蔡先生經常嘴破，日前他又出現口腔潰瘍，後來又斷斷續續發燒，接著更因突如其來的胸悶、呼吸困難送到急診。台北慈濟醫院心血管醫學中心主任張燕、心臟血管外科醫師羅崇祐聯手執行外科手術，替蔡先生置換人工瓣膜，挽救生命。

北慈指出，檢查發現蔡先生的血氧濃度只有92%（低於正常值95%），且雙側肺浸潤、發炎指數極高，插管住進加護病房治療；醫療團隊擔心嚴重的感染與心臟疾病有關，遂照會心臟血管科行超音波檢查，最終診斷為口腔細菌「血鏈球菌」造成的感染性心內膜炎合併二尖瓣逆流。

羅崇祐說，血液可以養活所有器官，但二尖瓣逆流會導致心輸出量大幅下降，進而造成嚴重的心因性休克和多重器官衰竭，倒退的血液則會造成囤積在肺部造成嚴重的肺水腫，危及生命。

羅崇祐指出，若只是單純的二尖瓣逆流是有機會靠微創手術治療的，但蔡先生的病況並不單純，因為他的二尖瓣不但逆流，還有一個1公分左右的大破損，周圍更出現許多細菌感染增生的贅生物，使得抗生素藥物治療效果有限。

考量病人的情況若使用微創術式相當耗時，且有生命危險，醫療團隊決定以傳統手術治療，先在蔡先生胸前正中處切一20公分的切口，鋸開胸骨後，將心臟麻痺停跳，找到二尖瓣後予以切除並清除周圍的贅生物，最後植入新的人工瓣膜並縫合左心房，在心臟復跳後縫合傷口。術後兩天，蔡先生肺水腫大幅改善，持續以抗生素治療六個禮拜後康復出院。

羅崇祐表示，感染性心內膜炎每年發生率大約每10萬人中有3到10人會發生，且其中有20%是由口腔內的草綠色鍊球菌造成，蔡先生感染的血鏈球菌亦是其中一種。民眾務必要重視口腔保健，勤刷牙、勤用漱口水維持口腔健康，如有潰瘍、發炎則要就醫治療，心臟疾患或手術前後若要執行口腔治療也要告知醫師，評估是否需服用預防性抗生素，以免病菌在治療過程中侵入血液，造成感染。

食道超音波看到蔡先生的二尖瓣有一個1公分大的破損（箭頭處）。（圖：台北慈濟醫院提...
食道超音波看到蔡先生的二尖瓣有一個1公分大的破損（箭頭處）。（圖：台北慈濟醫院提供）

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