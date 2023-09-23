「社畜」注意… 上班久坐、回家久躺 肺栓塞找上門

上班族不宜久坐，最好能隔一段時間，就站起來活動筋骨；圖為示意圖。（Getty Images）

一名六旬謝男走樓梯突然感覺呼吸急喘、嘴唇發紫且冒冷汗，緊急就醫；確認是恐致命的「雙側肺栓塞 (Pulmonary embolism)」發作，及時治療撿回一命。心臟內科醫師追查發現，謝男家族性先天凝血因子異常，可能和久躺看書的習慣密切相關。

謝姓男子不菸不酒，但他自述上班久坐、在家也習慣久躺沙發，回想發病當天走樓梯時，短短一層樓竟像是爬長陡坡，路過同事發現他喘不過氣、唇色發綠、冷汗直冒，催促緊急就醫。

台灣台中慈濟醫院急診醫師檢查發現，謝男血氧飽和度指數極低，電腦斷層顯示雙側肺動脈都有大塊血栓，會診心臟內科主任林茂仁確認是「雙側肺栓塞」。

林茂仁表示，「肺栓塞」有致命危險，但臨床病例並不少見，原因是下肢靜脈血液流速變慢形成血塊，血塊經血管進入肺循環，當右心室收縮時，血塊掉到兩側肺動脈進而造成肺部栓塞。

林提醒，「肺栓塞」臨床表現不具專一性，很容易被忽略，及時正確診斷是最重要保命關鍵，一旦拖延可能得接受外科開胸手術清除血栓。

林茂仁說明，男子兩側肺葉瀰漫大片血栓，屬於臨床典型而嚴重的「肺栓塞」，幸好他馬上到急診就醫，還主述一周前曾出現「單側小腿腫脹」的重要訊息，再透過相關檢查，幫助醫師快速查出病因。

值得注意的是，病人血液檢查發現具有家族性先天凝血因子異常，顯示體質天生比一般人有更多發生血栓的機會。謝男證實，雙親都罹患心血管病史，近半年來迷上網路小說，常久躺沙發幾個小時都不起身。

林茂仁表示，引發「肺栓塞」的高危險因素，除了「經濟艙症候群」（指長時間飛行下肢不動，靜脈容易發生血栓）外，還有肥胖 、抽菸、近期曾接受下肢骨科 手術且臥床時間過長等。