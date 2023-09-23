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研究：鉛中毒危害大 釀心臟疾病、損智商

綜合報導

一項最新模型研究顯示，鉛中毒對全球健康的影響遠比人們過去想像的還要大，每年可能導致超過500萬人死亡，構成的威脅與空氣汙染相當。

中央社引述法新社報導，這項被稱為「一記警鐘」的研究還估計，接觸鉛這種有毒金屬使得開發中國家的幼童平均智商下跌近6分。

已有證據顯示鉛汙染會造成一系列嚴重的健康問題，尤其與心臟疾病和幼童的腦部發育有關，因此全球已禁止使用含鉛汽油。

但人們還是會透過食物、土壤、廚具、肥料、美妝品、汽車鉛蓄電池和其他來源接觸到鉛這種強力的神經毒素。

這項發布在「刺胳針行星健康」（Lancet Planetary Health）期刊的研究由2名世界銀行（World Bank）經濟學家撰寫，他們表示，這是首次評估富國和開發中國家的鉛暴露對心臟疾病死亡和兒童智商下降的影響。

他們的模型估計，2019年有550萬名成年人因鉛暴露死於心臟疾病，而其中90%來自低、中收入國家。

這比過去的估算高出6倍，約占心血管疾病死亡總數的30%。心血管疾病是全球第一大死因。

研究第一作者拉森（Bjorn Larsen）表示，這意味著相較於吸菸和膽固醇，接觸鉛可能更容易導致心臟疾病。

沒有參與研究的英國伯明罕大學（Birmingham University）空氣汙染與健康專家哈里森（Roy Harrison）告訴法新社，這項研究「很有趣，但存在許多不確定性」。

舉例來說，血液中的鉛與心臟疾病之間的關係是基於美國一項調查，他說，將調查結果運用於全球是個「冒險的舉動」。

哈里森表示，如果研究獲得證實，「將具有重大公共衛生意義，但目前為止，它只是個有趣的假設」。

空氣汙染 心血管疾病 刺胳針

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