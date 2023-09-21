70歲老翁尿完又想尿 肚子突然變尖 這器官險爆破

病患的肚子突然隆起，又尖又高，就醫發現其實都是尿，幾乎要把膀胱漲破。(圖：台灣醫師蘇信豪提供)

高雄一名70歲老翁尿完又想尿，詭異的是肚子突然變尖，嚇得他趕緊求醫。醫師為他做檢查，發現尖肚藏的都是尿，原來老翁有糖尿病 與中風 病史，造成「神經性膀胱」，對漲尿感覺遲鈍，膀胱漲尿到常人三倍大，肚子才會隆起變尖，經導尿1500C.C.，老翁尖肚全消，也化解膀胱爆破與雙腎衰竭的危機。

★神經性膀胱 尿感遲鈍

收治病例的台灣泌尿專科醫師蘇信豪表示，老翁在候診時，仍不時跑廁所，就診時自述每次都只尿一點點，且肚子突然愈尖，連褲扣都扣不上，擔心裡面是否長了「壞東西」。

蘇信豪為老翁安排超音波檢查，發現他的尖肚是因膀胱漲大，「像懷孕六個月」，詢問病史發現老翁有中風與糖尿病史，神經因而受損，造成神經性膀胱，膀胱收縮差，因此對漲尿感受遲鈍，即使有尿意，每次去尿也只能尿一點點，「膀胱的尿排不出去，連帶使上方腎水腫」，這會造成腎毒性、甚至雙腎衰竭。

來源：聯合新聞網

★若再未導尿 恐大出血

蘇信豪隨即為老翁進行導尿，這一導竟導出1500C.C.的尿，足足有一大寶特瓶。蘇信豪指，一般人膀胱漲尿到500C.C.，已是極限，根本憋不住。但感覺神經遲鈍的老翁，膀胱內尿液多達1500C.C.，還無急尿感，若再未導尿，膀胱可能會爆破，此時體內恐大出血，有致死的危機。

導完尿外，老翁覺得通體舒暢，尖肚恢復平坦。不過，其因膀胱先前漲尿太嚴重，蘇信豪仍為老翁裝置尿管，讓其受損膀胱肌肉可休息，也讓腎臟製造的尿液，得以流往下方的膀胱，改善腎水腫與持續腎損傷的情況。