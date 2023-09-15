我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

中秋吃柚子 別跟這7大藥物併用

記者黃妙雲
服用7種藥物的人，務必要小心柚子與藥物易產生交互作用。（Getty Images）
服用7種藥物的人，務必要小心柚子與藥物易產生交互作用。（Getty Images）

中秋佳節將至，柚子是不可或缺的應景水果。不過，醫師及營養師提醒，柚子不可吃太多，只能淺嚐，尤其有服用抗凝血劑、降血脂藥、降血壓藥、心律不整藥、安眠藥、癲癇藥、免疫抑制劑等7種藥物的人，務必要小心「柚」與「藥」的交互作用。

台灣安南醫院副院長、消化內科醫師許秉毅說，曾遇過一位75歲老先生，中秋假期時在家裡解黑便後昏倒，被送醫急診，檢查發現是胃潰瘍出血，且血液難以凝固，原來他有「心房顫動」的心律不整問題，平常吃抗凝血劑來預防心臟血栓形成，因此急診發生胃潰瘍出血時，血液不好凝固而大出血，引發缺血性昏厥。經檢查發現，患者吃了太多柚子，與抗凝血劑藥物產生交互作用，導致胃潰瘍出血不止。

吃太多柚 胃潰瘍出血

許秉毅表示，柚子裡含有「喃香豆素」，這個成分會不可逆地抑制肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，使這個代謝酵素無法排掉體內吃下的許多藥物，導致這些原本該由CYP450 3A4代謝的藥物的血中濃度升高，引起藥物副作用。

常見有七大類藥物易與柚子產生交互作用，許秉毅提醒，平時服用這些藥物的人，柚子切勿吃多。另外，值得注意的是，「柚子」抑制藥物代謝作用可長達數小時，甚至兩、三天，即使把「吃柚子」與「服藥」的時間錯開，也無法完全避免柚子與藥物產生交互作用。

營養師劉怡里指出，柚子是高膳食纖維、高鉀、高維生素C的「三高」水果，可幫助腸胃道蠕動、改善便祕，並具降膽固醇及血壓作用，很適合烤肉後食用，可以去除食物的油膩、助代謝。

腎受損病人不宜食用

不過，柚子含水量高，又是高鉀水果，一不小心就易吃過量，劉怡里提醒，一定要控制食用量，一次最多吃半顆4至5瓣即可，建議與親友一起食用，但腎臟功能受損的病人不宜食用，小孩、容易腹瀉的人不要吃太多。

7大類需注意藥物

1.抗凝血藥物：

如Warfarin(Cofarin ，可化凝)、Rivaroxaban(Xarelto，拜瑞妥)、Dabigatran(Pradaxa，普栓達)

副作用 : 增加出血風險

2.降血脂藥物：

如Atorvastatin(Lipitor，立普妥)、Rosuvastatin (Crestor，冠脂妥)、Simvastatin(Vytorin，維妥力)

副作用 : 可能增加肌肉痛、深色尿、肝毒性風險

3.降血壓藥：

如Nifedipine (Adalat OROS，冠達悅歐樂)、Amlodipine(Norvasc，脈優)

副作用：導致血壓過低，周邊水腫，心跳加快

4.心律不整藥物：

如Amiodarone(Cordarone，臟得樂)、Dronedarone(Multaq，脈泰克)

副作用：心臟毒性

5.鎮靜安眠藥物：

如Diazepam(Dupin，樂平；煩靜)、Trazodone (Mesyrel，美舒鬱)、 Quetiapine(Seroquel，思樂康)

副作用：容易發生暈眩、嗜睡

6.抗癲癇藥物：

如Carbamazepine(Tegretol，癲通)

副作用：增加藥物過敏風險

7.免疫抑制劑：

如 Cyclosporin (Sandimmun Neoral，新體睦)、Tacrolimus (Prograf，普樂可復)

副作用：增加噁心、頭痛、麻痺、抽筋、腎毒性等不良反應

血壓 三高 便祕

上一則

用3C好傷眼 上班族晶亮問題「日常養護」很關鍵

下一則

9月蜂螫旺季 消防員帶防護裝備也難逃過敏性休克

延伸閱讀

愛吃4食物要小心 營養師列出「含鈉炸彈」

愛吃4食物要小心 營養師列出「含鈉炸彈」
「嗨中秋」攤位介紹／Gemini Food熱賣 十月初五品牌系列月餅

「嗨中秋」攤位介紹／Gemini Food熱賣 十月初五品牌系列月餅
「嗨中秋」攤位介紹／奇華餅家「至尊月餅」 洛杉磯製造 新鮮直送

「嗨中秋」攤位介紹／奇華餅家「至尊月餅」 洛杉磯製造 新鮮直送
嗨中秋／天普學生組樂隊 獻音樂盛宴

嗨中秋／天普學生組樂隊 獻音樂盛宴

熱門新聞

澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪。（澄清醫院提供）

婦人半夜咳不停懷疑喝冰水和塵螨 但醫師說是這器官出問題

2023-09-11 19:04
薑黃有治療消化不良的功效。(Pixabay)

快看世界／研究：治消化不良 薑黃跟藥物一樣有效

2023-09-14 11:56
營養師劉怡里建議，在夏天轉換秋天之際，可以補充含有3類營養素的食材，包括魚油、礦物質硒及槲皮素及多喝水，有助於抗發炎及提升免疫力。(本報資料照片)

夏秋換季容易過敏 營養師建議：吃3營養素 入秋食補養生

2023-09-08 04:59
喝檸檬水好處多多，可以助消化、美白淡斑、降血壓、治療感冒等。（Getty Images）

排毒、淡斑、治感冒 檸檬水功效多

2023-09-13 02:00
吳昭軍表示，導致腎臟病的風險因子包括三高、肥胖、吸菸及不當藥物使用，控制並改善上述風險因子是預防和逆轉早期腎臟病的根本。（聯合報系資料照）

三高避免走上洗腎路 國健署提5口訣8大招預防

2023-09-11 17:32
（圖：健康醫療網提供）

眼袋顯老態 97歲女畫家「這招」找回初戀男友

2023-09-15 00:30

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信

鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信