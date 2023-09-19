支氣管擴張靠肺移植續命 半年後能路跑 1年後會潛水
40歲的連先生，22歲服役時反覆咳嗽，求診發現是支氣管擴張症，自此反覆來回醫院就成了日常。36歲那年，被醫師宣告藥物已經沒辦法改善，需要肺移植才能續命。
連先生表示，那段等待肺移植的過程，天天都在絕望裡過活，去哪裡都得隨身攜帶氧氣瓶，講話說不到五個字就喘不過氣，結果意外等到肺臟移植，讓他得以續命。術後醫師叮囑一定要努力復健，移植後半年他就挑戰路跑、移植後一年後還挑戰潛水。
台灣林口長庚醫院胸腔外科主治醫師陳維勳表示，最常需要肺臟移植的疾病以慢性阻塞性肺炎最多，其次為肺水腫等。肺臟是器官移植相對難等的器官，主要是肺臟在人體內，是一個不斷與外界接觸的器官，相對於其他器官，更容易受到感染，且移植後比較容易導致排斥，也讓肺臟移植成為最難的一項手術，也是所有器官移植中，存活率最差的項目。
連先生三年半前在長庚醫院接受肺移植手術，術後半年就已經開始跑步，一年後還挑戰潛水，連先生說，他現在的職業是建築工，以前不可能搬重物爬樓梯，術後嘗試開始搬著水泥，從爬一層樓需要休息一下，到現在一口氣爬五層樓都沒問題，今年10月29日不僅會參加路跑，未來還會嘗試挑戰三鐵，游泳、腳踏車一起來。
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