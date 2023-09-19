神祕背痛難診又難忍 不一定是椎間盤突出

核磁共振影像紅圈處顯示，椎間盤突出合併盤源性背痛的位置。（圖：大林慈濟醫院提供）

一位護理師兩年前溜冰時不小心摔跤，從此常因背痛而坐立難安，有時疼痛難忍，坐不到五分鐘就得起身走走，長期站立則會讓背痛加劇。前後做過四次核磁共振檢查，仍找不到明顯的椎間盤突出證據，也不像神經根壓迫的典型疼痛症狀，接受多次疼痛治療都無效，不僅影響工作，更使身心俱疲。

她形容，最痛時連活動都無法緩解，工作站著痛、坐著更痛，尤其半夜2到3時最痛，像是痙攣性疼痛。但從她這兩年做過的一系列檢查與神經阻斷等疼痛控制結果來看，發現她可能罹患「椎間盤源性背痛」。

很多人以為腰痛就是腰椎間盤突出，那可未必，但也不一定就是椎間盤源性背痛，需要仔細檢查。儘管椎間盤源性背痛不像急性坐骨神經痛來勢洶洶，但它造成的疼痛，同樣讓人苦不堪言、難以忍受。椎間盤源性背痛是椎間盤突出前的病變，常指「神經根病變」及「退行性椎間盤病」兩類疾病。

1.神經根病變

椎間盤退化導致外圍的纖維環破裂，裡面的痛覺激素刺激椎間盤外圍的痛覺神經，因而讓人隱隱作痛，屬於化學變化造成的神經根病變。病人常主訴臀部下肢沉重或抽筋，皮膚感覺障礙等。大多因為有外傷史，如意外的承重、轉腰或跌倒時臀部著地導致，即使休息也不會緩解腰部頑固性疼痛，且會逐漸嚴重；彎腰、抬舉重物等動作，也會使疼痛加劇。

2.退行性椎間盤病

因為椎間盤彈性不好造成背痛，症狀較輕微。椎間盤的髓核因退變丟失水分使彈性下降，椎間盤高度因而輕度丟失，也伴有椎間盤的終板水腫。症狀表現包括腰痛、超過骶髂關節 和髂嵴的牽涉痛、活動後臀部和大腿後側痠痛等，但通常不會累及膝關節下方和小腿。

如果疼痛嚴重，可以短期服用抗炎鎮痛類藥物、做物理治療。大多數椎間盤源性腰痛患者，經保守治療和生活中多注意會趨於穩定，至於少數癥狀嚴重、保守治療效果不佳者，則可採取微創手術治療。