我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

有高血壓病史男子腹痛多日掛急診 竟是心肌梗塞發作

記者謝進盛／台南即時報導
衛福部台南新營醫院家醫學主任柳鴻祥。（新營醫院提供）
衛福部台南新營醫院家醫學主任柳鴻祥。（新營醫院提供）

高血壓等宿疾的50多歲蘇男，因腹痛多日來到台灣衛福部台南新營醫院掛急診，醫師診治發現心肌缺氧及急性心肌梗塞，經家屬同意，緊急裝設血管支架治療及時保命。

蘇男身材肥胖，有高血壓病史，家住北部的他，日前連假南下旅遊，卻因多日腹痛不適，沒有食慾、遊興，緊急至衛福部新營醫院掛急診。

新營醫師家庭醫學科主任柳鴻祥觀察，患者活動自如，除腹痛，血壓、心跳、呼吸和體溫皆正常，肚子檢查有些壓痛，聽診腸子活動偏慢，初步診斷為腸胃炎。但看到心電圖後，判斷有心肌缺氧及ST上升型急性心肌梗塞可能，立即照會心臟科協助治療。

原本家屬希望轉回台北治療，但在柳鴻祥告知病人狀況刻不容緩，家屬接受血管支架治療，所幸救治及時。

柳鴻祥說明，心肌梗塞發生主因是心臟血管粥狀硬化和血管阻塞，若心臟冠狀動脈急性完全阻塞，將引發心肌損傷或死亡。而心肌梗塞可能會出現的症狀或前兆，包含心絞痛、左胸或胸口正中位置有重物壓迫感覺、頭暈噁心、嘔吐、腹痛、呼吸困難、冒冷汗、疲累等症狀。

他提醒，心肌梗塞的預防要從日常生活做起，平常保持運動習慣，維持體重、避免過重及肥胖，並且控制血壓、血脂、血糖，三高患者應遵循醫囑，控制病情。也建議應、戒菸、酒，定期健康檢查，若自己或周遭的人有類似症狀或前兆，務必立即就醫，把握黃金時間。

高血壓 肥胖 醫學

上一則

維生素C何時吃最好？ 空腹吃吸收率佳

延伸閱讀

高齡孕婦39周突腳腫、血壓飆高 重度子癲前症急剖腹

高齡孕婦39周突腳腫、血壓飆高 重度子癲前症急剖腹
三高避免走上洗腎路 國健署提5口訣8大招預防

三高避免走上洗腎路 國健署提5口訣8大招預防
近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣
3成台灣人不知道自己有高血壓 「722」量血壓+3招遠離

3成台灣人不知道自己有高血壓 「722」量血壓+3招遠離

熱門新聞

日本研究發現沙薑有抗癌功用。(截取自大阪公立大學YouTube)

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

2023-09-07 11:59
營養師劉怡里建議，在夏天轉換秋天之際，可以補充含有3類營養素的食材，包括魚油、礦物質硒及槲皮素及多喝水，有助於抗發炎及提升免疫力。(本報資料照片)

夏秋換季容易過敏 營養師建議：吃3營養素 入秋食補養生

2023-09-08 04:59
澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪。（澄清醫院提供）

婦人半夜咳不停懷疑喝冰水和塵螨 但醫師說是這器官出問題

2023-09-11 19:04
圖片來源 ／健康醫療網

做夢不代表睡得好 醫師教你「5招」增加深眠長度

2023-09-07 01:30
維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，類似機械所需的齒輪油及螺絲，是人體所必須，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

身體缺少哪種維生素？抽血可以告訴你

2023-09-06 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

高血脂「1不3要」 遠離動脈粥狀硬化威脅

2023-09-08 01:00

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬