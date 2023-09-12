有高血壓病史男子腹痛多日掛急診 竟是心肌梗塞發作

衛福部台南新營醫院家醫學主任柳鴻祥。（新營醫院提供）

有高血壓 等宿疾的50多歲蘇男，因腹痛多日來到台灣衛福部台南新營醫院掛急診，醫師診治發現心肌缺氧及急性心肌梗塞，經家屬同意，緊急裝設血管支架治療及時保命。

蘇男身材肥胖 ，有高血壓病史，家住北部的他，日前連假南下旅遊，卻因多日腹痛不適，沒有食慾、遊興，緊急至衛福部新營醫院掛急診。

新營醫師家庭醫學 科主任柳鴻祥觀察，患者活動自如，除腹痛，血壓、心跳、呼吸和體溫皆正常，肚子檢查有些壓痛，聽診腸子活動偏慢，初步診斷為腸胃炎。但看到心電圖後，判斷有心肌缺氧及ST上升型急性心肌梗塞可能，立即照會心臟科協助治療。

原本家屬希望轉回台北治療，但在柳鴻祥告知病人狀況刻不容緩，家屬接受血管支架治療，所幸救治及時。

柳鴻祥說明，心肌梗塞發生主因是心臟血管粥狀硬化和血管阻塞，若心臟冠狀動脈急性完全阻塞，將引發心肌損傷或死亡。而心肌梗塞可能會出現的症狀或前兆，包含心絞痛、左胸或胸口正中位置有重物壓迫感覺、頭暈噁心、嘔吐、腹痛、呼吸困難、冒冷汗、疲累等症狀。

他提醒，心肌梗塞的預防要從日常生活做起，平常保持運動習慣，維持體重、避免過重及肥胖，並且控制血壓、血脂、血糖，三高患者應遵循醫囑，控制病情。也建議應、戒菸、酒，定期健康檢查，若自己或周遭的人有類似症狀或前兆，務必立即就醫，把握黃金時間。