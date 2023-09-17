定期篩檢大腸癌 降29%晚期發生率

大腸癌早期無明顯症狀，糞便潛血檢查可及早找出腸道病變，及早治療。醫師提醒，大腸癌早期存活率可達九成成，但晚期不到兩成，符合癌症篩檢 的民眾應定期受檢，如有異狀應進行大腸鏡檢查。

中華民國 大腸直腸外科醫學會秘書長賴正大表示，科學實證顯示，定期接受篩檢，可降低29%晚期大腸癌發生率，並有效降低35%大腸癌死亡率。

賴正大說，糞便潛血檢查呈陽性者，若超過六個月未進一步接受大腸鏡檢查，罹癌風險恐增加三成；超過一年才做大腸鏡檢查，則罹患晚期大腸癌風險增高2.8倍。

賴正大表示，篩檢結果若呈陽性也不必驚慌，早期大腸癌五年存活率可達九成以上，惟第四期大腸癌五年存活率不到兩成。臨床上進行大腸鏡檢查時，若發現瘜肉可同時切除、阻斷癌前病變。

台灣國民健康署署長吳昭軍表示，預防大腸癌，應積極落實「定期篩檢」、「及時鏡檢」，定期接受癌症篩檢，進行糞便潛血檢查；若糞便潛血檢查結果呈現異常時，要盡速接受大腸鏡檢查，早期發現、早期治療，把握治療黃金期。大腸癌風險因子，包含肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史等，呼籲民眾應建立良好飲食及運動習慣，以降低罹患大腸癌的風險。

國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉，會增加17%罹患大腸癌的風險；美國國家癌症研究所也說，在高溫下燒烤的肉片或產生的肉汁，滴到火裡產生火焰及煙霧時，會形成致癌物質─多環芳烴，附著於食物的表面；世界衛生組織則表示，21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足。