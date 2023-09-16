手術+放射線治療 有效治蟹足腫

蟹足腫患者經手術切除加放射治療，兩年未再復發。左為治療前，右為治療後。（圖：台灣大里仁愛醫院提供）

一名40歲的女性多年來因左上臂「蟹足腫」造成生活不便，陸續接受治療，但效果都不理想；後來經醫師評估，並歷經4小時手術切除與術後放射治療，至今門診追蹤2年，沒有復發跡象。

台灣大里仁愛醫院整形外科醫師蔡嘉軒說，患者小時候注射卡介苗疫苗 ，13歲起左上臂傷口就慢慢突起，當時不痛不癢並未在意，高中時突起物慢慢愈長愈大，後來被診斷為「蟹足腫」。15年內腫大處也從1×1×1公分成長到20×3×2公分，從此不敢穿無袖衣服，夏天也不敢去海邊享受陽光，深怕路人異樣眼光，晚上睡覺時又常會癢醒或痛醒，生活及工作都受巨大影響。

醫師表示，蟹足腫好發於前胸、雙下顎、上臂、剖腹產傷口及耳朵，過去被認為是難治療的疾病，手術切除後復發機率高達50至70%。

目前研究發現，蟹足腫主要發生在有色人種族群，且黃種人和黑人 較容易得到蟹足腫這類疾病。其他研究也顯示，蟹足腫和家族遺傳有關聯性。

蔡嘉軒說，目前治療蟹足腫或肥厚性疤痕增生，可選擇非手術及手術治療，非手術治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇，每1至2個月注射一次，需注射6至12次。

另外也可以採取冷凍治療，或選擇染料雷射及飛梭雷射治療。但針對大範圍的蟹足腫患者，目前最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10至15%。

他說，研究顯示，抽菸、喝酒、熬夜、身心靈壓力過大，或是過度攝取一些茄科蔬菜 即茄子、青椒、馬鈴薯、番茄，都是蟹足腫的危險因子，也有研究指出多喝綠茶或是多吃蒟蒻，或補充一些維生素D均有機會改善蟹足腫症狀。

蔡嘉軒說，蟹足腫雖不致命，但卻十分惱人，如果已影響生活，建議可尋求專業醫療團隊諮詢，讓生活重新恢復美好。