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高壓氧治療突發性耳聾 中榮：一周內持續10次療效最顯著

記者黃寅／台中即時報導
台中榮總說，該院設置的「高壓氧治療中心」有可容納11人的高壓氧多人艙，近年更引進單人高壓氧治療艙。（台中榮總提供）
台中榮總說，該院設置的「高壓氧治療中心」有可容納11人的高壓氧多人艙，近年更引進單人高壓氧治療艙。（台中榮總提供）

1名32歲男性去年5月右側中耳積水，今年5月有耳鳴、耳塞現象，檢查發現右耳聽力下降，診斷為「突發性耳聾」經給予耳內注射類固醇以及口服類固醇，並轉介「高壓氧治療中心」接受10次療程後，聽力完全恢復。醫師說，幸好他是在黃金期內及時接受治療，否則恐有不可逆的終身聽力損傷。

台灣台中榮總說，突發性耳聾往往原因不明確，可能與病毒感染、血管阻塞或是自體免疫疾病有關。通常在壓力大、情緒波動、或熬夜等因素下被誘發。症狀通常是單側、突發性的聽力下降。

也可能合併耳鳴、悶塞感，少數病患甚至有暈眩等症狀。當有類似症狀應該要即時就醫，目前標準治療是口服、靜脈注射、或是中耳內注射類固醇，而該院研究發現，及早接受高壓氧治療，可改善缺氧狀態、促進組織修復，且發生後一周內積極治療，聽力改善成效明顯，而持續治療10次以上者療效更顯著。

台中榮總說，高壓氧治療是在高壓艙內讓患者吸入100%純氧，療效包括增加血液中的氧含量、促進傷口癒合、改善循環系統功能、增強白血球之殺菌能力、減少放射治療引起的副作用。高壓氧治療還廣泛應用在潛水夫病、一氧化碳中毒、慢性骨髓炎、慢性傷口、放射性骨壞死、放射性膀胱炎與直腸炎、腦膿瘍、燒燙傷、眼中風等。

台中榮總設置的「高壓氧治療中心」有可容納11人的高壓氧多人艙，近年更引進單人高壓氧治療艙，為病患提供更舒適且高隱私的治療空間。

台中榮總說，突發性耳聾一周內以高壓氧治療積極治療具療效。（台中榮總提供）
台中榮總說，突發性耳聾一周內以高壓氧治療積極治療具療效。（台中榮總提供）

中風 隱私

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