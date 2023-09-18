18歲少年罹罕病 右臉萎縮變形 自體脂肪移植重建外形

陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，右半臉逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀。(圖：台中沙鹿光田醫院提供)

18歲陳姓少年從小長得濃眉大眼，五官端正，但到了中學時期右半臉不明原因逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀，臉部變形讓少年交友圈也變了調，導致少年身心受打擊，開始躲避社會，父母也帶著他奔波求醫。經醫院檢查，少年罹患罕病「帕里-龍伯格綜合症」，醫療團隊以顯微自體脂肪移植手術為他重建外形，讓少年重拾信心。

台灣台中沙鹿光田醫院整形外科醫師吳文宏發現，陳姓少年的右半臉皮膚脂肪、肌肉 、骨骼萎縮明顯，右眼及右上眼瞼嚴重下垂，經由專業評估及3D電腦斷層掃描，確診為一種罕見疾病「帕里-龍伯格綜合症」（Parry-Romberg Disease）或稱帕-羅二氏綜合症，也稱「漸行性半臉萎縮症」。

醫師進一步指出，疾病的成因不明，但一般認為跟自體免疫有關，也就是自身的抗體去攻擊半邊臉的皮膚、脂肪、肌肉、神經和骨骼，造成面部萎縮。目前沒確切診斷方法，只能經由理學檢查症狀，觀察疾病的變化(外形)來做診斷與治療。

經電腦斷層掃描，明顯看出少年右臉骨頭已萎縮，包括下巴、顴骨、上頷骨、右眼眶較左眼眶小，因此眼部和臉部呈現嚴重的歪斜不對稱。

醫師指出，該罕病多視萎縮情況穩定下來時，進行臉部重建手術，團隊使用顯微脂肪移植矯治右半臉萎縮，局部麻醉便可完成治療，達到改善臉型的效果，而患側眼部嚴重下垂的病況，則以額頭懸吊術做拉提，協助眼部和臉部整體均衡，效果相當顯著。