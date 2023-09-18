我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

18歲少年罹罕病 右臉萎縮變形 自體脂肪移植重建外形

（林佩均）
陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，右半臉逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀。(圖：台中沙鹿光田醫院提供)
陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，右半臉逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀。(圖：台中沙鹿光田醫院提供)

18歲陳姓少年從小長得濃眉大眼，五官端正，但到了中學時期右半臉不明原因逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀，臉部變形讓少年交友圈也變了調，導致少年身心受打擊，開始躲避社會，父母也帶著他奔波求醫。經醫院檢查，少年罹患罕病「帕里-龍伯格綜合症」，醫療團隊以顯微自體脂肪移植手術為他重建外形，讓少年重拾信心。

台灣台中沙鹿光田醫院整形外科醫師吳文宏發現，陳姓少年的右半臉皮膚脂肪、肌肉、骨骼萎縮明顯，右眼及右上眼瞼嚴重下垂，經由專業評估及3D電腦斷層掃描，確診為一種罕見疾病「帕里-龍伯格綜合症」（Parry-Romberg Disease）或稱帕-羅二氏綜合症，也稱「漸行性半臉萎縮症」。

醫師進一步指出，疾病的成因不明，但一般認為跟自體免疫有關，也就是自身的抗體去攻擊半邊臉的皮膚、脂肪、肌肉、神經和骨骼，造成面部萎縮。目前沒確切診斷方法，只能經由理學檢查症狀，觀察疾病的變化(外形)來做診斷與治療。

經電腦斷層掃描，明顯看出少年右臉骨頭已萎縮，包括下巴、顴骨、上頷骨、右眼眶較左眼眶小，因此眼部和臉部呈現嚴重的歪斜不對稱。

醫師指出，該罕病多視萎縮情況穩定下來時，進行臉部重建手術，團隊使用顯微脂肪移植矯治右半臉萎縮，局部麻醉便可完成治療，達到改善臉型的效果，而患側眼部嚴重下垂的病況，則以額頭懸吊術做拉提，協助眼部和臉部整體均衡，效果相當顯著。

陳姓少年術後慢慢重拾信心，走回人群。吳文宏提醒，漸行性半臉萎縮症雖然罕見，但只要在適當的時間進行手術，定期追蹤病況，仍可獲得一定的改善和協助。

陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，醫療團隊以顯微自體脂肪移植手術為他...
陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，醫療團隊以顯微自體脂肪移植手術為他重建外形，讓少年重拾信心。(圖：台中沙鹿光田醫院提供)

肌肉

上一則

脖子長腫塊怎麼辦？5大檢查步驟判別是否為癌症

延伸閱讀

少年患罕病右臉變形萎縮 整形外科重建外形重啟人生

少年患罕病右臉變形萎縮 整形外科重建外形重啟人生
16歲少年遺傳罕病 惡性心律不整 昏厥5次曾瀕死

16歲少年遺傳罕病 惡性心律不整 昏厥5次曾瀕死
「哈利波特」變肌肉猛男 漫威迷敲碗丹尼爾接任金鋼狼

「哈利波特」變肌肉猛男 漫威迷敲碗丹尼爾接任金鋼狼
3種飲食法 可以改善脂肪肝

3種飲食法 可以改善脂肪肝

熱門新聞

澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪。（澄清醫院提供）

婦人半夜咳不停懷疑喝冰水和塵螨 但醫師說是這器官出問題

2023-09-11 19:04
薑黃有治療消化不良的功效。(Pixabay)

快看世界／研究：治消化不良 薑黃跟藥物一樣有效

2023-09-14 11:56
（圖：健康醫療網提供）

眼袋顯老態 97歲女畫家「這招」找回初戀男友

2023-09-15 00:30
喝檸檬水好處多多，可以助消化、美白淡斑、降血壓、治療感冒等。（Getty Images）

排毒、淡斑、治感冒 檸檬水功效多

2023-09-13 02:00
吳昭軍表示，導致腎臟病的風險因子包括三高、肥胖、吸菸及不當藥物使用，控制並改善上述風險因子是預防和逆轉早期腎臟病的根本。（聯合報系資料照）

三高避免走上洗腎路 國健署提5口訣8大招預防

2023-09-11 17:32
聯安診所公布2萬3千筆膽固醇大數據。（記者李青縈／攝影）

低密度脂蛋白是壞膽固醇？ 醫師揭真壞「心」兇手

2023-09-14 05:06

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警