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超詭異阿伯肚子突變尖 醫：再晚一點來就要爆破了

記者吳慧芬／高雄即時報導
蘇信豪醫師說明阿伯就診時，因漲尿肚子又高又尖，幾乎要把膀胱漲破。（記者吳慧芬／攝影）
蘇信豪醫師說明阿伯就診時，因漲尿肚子又高又尖，幾乎要把膀胱漲破。（記者吳慧芬／攝影）

台灣高雄一名70歲阿伯尿完又想尿，詭異的是肚子突然變尖，嚇得他趕緊求醫，醫師為他做檢查，發現尖肚藏的都是尿，原來阿伯有糖尿病中風病史，造成「神經性膀胱」，對漲尿感覺遲鈍，膀胱漲尿到常人3倍大，肚子才會隆起變尖，經導尿1500C.C.，阿伯尖肚全消，也化解膀胱爆破與雙腎衰竭的危機。

影片來源：聯合新聞網

收治病例的泌尿專科醫師蘇信豪表示，阿伯在候診時，仍不時跑廁所，就診時自述每次都只尿一點點，且肚子突然愈尖，連褲扣都扣不上，擔心裡面是否長了「壞東西」。

蘇信豪為阿伯安排超音波檢查，發現他的尖肚是因膀胱漲大，「像懷孕6個月」，詢問病史發現阿伯有中風與糖尿病史，神經因而受損，造成神經性膀胱，膀胱收縮差，因此對漲尿感受遲鈍，即使有尿意，每次去尿也只能尿一點點，「膀胱的尿排不出去，連帶使上方腎水腫」，這會造成腎毒性、甚至雙腎衰竭。

蘇信豪隨即為阿伯進行導尿，這一導竟導出1500C.C的尿，足足有一大寶特瓶。蘇指，一般人膀胱漲尿到500C.C，已是極限，根本憋不住，但感覺神經遲鈍的阿伯，膀胱內尿液多達1500C.C.，還無急尿感，若再未導尿，膀胱可能會爆破，此時體內恐大出血，有致死的危機。

導完尿外，阿伯覺得通體舒暢，尖肚恢復平坦，不過，其因膀胱先前漲尿太嚴重，蘇信豪仍為阿伯裝置尿管，讓其受損膀胱肌肉可休息，也讓腎臟製造的尿液，得以流往下方的膀胱，改善腎水腫與持續腎損傷的情況。

蘇信豪提醒，有糖尿病史者因神經敏感度低，是「神經性膀胱」的好發族群，格外要控制好血糖，若有尿意，就要快去解尿，不要憋尿，若喝很多水，有尿意卻每次只能解尿一點點，應就醫釐清是否有「神經性膀胱」，甚至是中老年男人常見攝護腺肥大等疾病，以利及早用藥改善。

蘇信豪醫師以1500C.C.寶特瓶說明，從阿伯膀胱導出的尿量可裝滿這支寶特瓶。（...
蘇信豪醫師以1500C.C.寶特瓶說明，從阿伯膀胱導出的尿量可裝滿這支寶特瓶。（記者吳慧芬／攝影）
阿伯的肚子突然隆起，又尖又高，就醫發現其實都是尿，幾乎要把膀胱漲破。（蘇信豪醫師...
阿伯的肚子突然隆起，又尖又高，就醫發現其實都是尿，幾乎要把膀胱漲破。（蘇信豪醫師提供）

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