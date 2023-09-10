中秋吃柚「藥」注意 7類藥恐交互作用、橫紋肌溶解

鄭雅云提醒有7大類藥品都會與柚子、文旦、葡萄柚等水果產生交互作用。（鄭雅云藥師提供）

中秋節將至，民眾與家人團聚烤肉吃月餅，飯後一起剝柚子共享美好的佳節。不過，若有在服用藥物的民眾務必得注意，尤其慢性病患者服用「降膽固醇藥」，切記不要吃太多柚子，恐怕產生交互作用。藥師提醒，7大類藥品都要注意不能與柚子共同食用，產生的交互作用可能會降低藥效，嚴重則可能藥效過強，導致「橫紋肌溶解症」發生。

近來正好是柚子的產季，民眾開始購買柚子與家人同享。不過，食藥署提醒，柚子和葡萄柚一樣都富含「呋喃香豆素（furanocoumarin）」成分，會不可逆地抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450、CYP3A4，由於諸多藥物皆由該酵素代謝，所以可能導致藥物血中濃度升高之情形，而增加發生不良反應機率，其抑制藥物代謝的作用可「長達數小時、甚至兩三天」，即使間隔服藥也無法完全避免。

台灣新北藥師公會監事、藥師鄭雅云表示，與柚子產生交互作用的藥品相當多，因此中秋節前後都會特別提醒有服用三高 藥品的民眾，盡量避免食用到柚子、文旦等水果。尤其是降膽固醇藥物，與柚子產生交互作用後會加強藥效，導致藥品作用太強，產生不良反應，民眾常因此感到肌肉 痠痛，嚴重則成為橫紋肌溶解症。

鄭雅云說，過往在醫院臨床上最常遇到的狀況，患者常常在中秋節後因為肌肉痠痛回來看診，誤以為是運動傷到筋骨，紛紛前來看骨科、復健科，但經過醫師問診後，往往都是因為中秋節吃太多柚子，又加上本身可能有在吃Statin類降膽固醇藥，由於藥物加強了CYP3A4代謝，柚子又影響其代謝，起了增強作用，造成不良反應發生機率增加。

不僅是三高藥品，鄭雅云提醒有7大類藥品都會與柚子、文旦、葡萄柚等水果產生交互作用：

1.抗血小板藥：增加栓塞風險。常見如：寶栓通

2.抗凝血藥：增加出血風險。常見如：普栓達、拜瑞妥、歐服寧

3.鎮靜安眠藥：容易頭暈嗜睡，長者容易跌倒。常見如：煩寧

4.抗癲癇藥：頭暈、嗜睡、噁心。常見如：癲通

5.降血脂：嚴重肌肉疼痛、橫紋肌溶解。常見如：理脂、立普妥、維妥力

6.降血壓 藥：水腫、低血壓、心跳過速。常見如：脈優、利壓、合必爽

7.抗心律不整藥：反造成心律不整，以及肝毒性。常見如：臟得樂