我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

波音、空巴該緊張？中國自製客機C919訂單已達1061架

中秋吃柚「藥」注意 7類藥恐交互作用、橫紋肌溶解

記者鄒尚謙／台北即時報導
鄭雅云提醒有7大類藥品都會與柚子、文旦、葡萄柚等水果產生交互作用。（鄭雅云藥師提供）
鄭雅云提醒有7大類藥品都會與柚子、文旦、葡萄柚等水果產生交互作用。（鄭雅云藥師提供）

中秋節將至，民眾與家人團聚烤肉吃月餅，飯後一起剝柚子共享美好的佳節。不過，若有在服用藥物的民眾務必得注意，尤其慢性病患者服用「降膽固醇藥」，切記不要吃太多柚子，恐怕產生交互作用。藥師提醒，7大類藥品都要注意不能與柚子共同食用，產生的交互作用可能會降低藥效，嚴重則可能藥效過強，導致「橫紋肌溶解症」發生。

近來正好是柚子的產季，民眾開始購買柚子與家人同享。不過，食藥署提醒，柚子和葡萄柚一樣都富含「呋喃香豆素（furanocoumarin）」成分，會不可逆地抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450、CYP3A4，由於諸多藥物皆由該酵素代謝，所以可能導致藥物血中濃度升高之情形，而增加發生不良反應機率，其抑制藥物代謝的作用可「長達數小時、甚至兩三天」，即使間隔服藥也無法完全避免。

台灣新北藥師公會監事、藥師鄭雅云表示，與柚子產生交互作用的藥品相當多，因此中秋節前後都會特別提醒有服用三高藥品的民眾，盡量避免食用到柚子、文旦等水果。尤其是降膽固醇藥物，與柚子產生交互作用後會加強藥效，導致藥品作用太強，產生不良反應，民眾常因此感到肌肉痠痛，嚴重則成為橫紋肌溶解症。

鄭雅云說，過往在醫院臨床上最常遇到的狀況，患者常常在中秋節後因為肌肉痠痛回來看診，誤以為是運動傷到筋骨，紛紛前來看骨科、復健科，但經過醫師問診後，往往都是因為中秋節吃太多柚子，又加上本身可能有在吃Statin類降膽固醇藥，由於藥物加強了CYP3A4代謝，柚子又影響其代謝，起了增強作用，造成不良反應發生機率增加。

不僅是三高藥品，鄭雅云提醒有7大類藥品都會與柚子、文旦、葡萄柚等水果產生交互作用：

1.抗血小板藥：增加栓塞風險。常見如：寶栓通

2.抗凝血藥：增加出血風險。常見如：普栓達、拜瑞妥、歐服寧

3.鎮靜安眠藥：容易頭暈嗜睡，長者容易跌倒。常見如：煩寧

4.抗癲癇藥：頭暈、嗜睡、噁心。常見如：癲通

5.降血脂：嚴重肌肉疼痛、橫紋肌溶解。常見如：理脂、立普妥、維妥力

6.降血壓藥：水腫、低血壓、心跳過速。常見如：脈優、利壓、合必爽

7.抗心律不整藥：反造成心律不整，以及肝毒性。常見如：臟得樂

食藥署也提醒，民眾若正在服用相關藥品，應儘量避免食用該類水果，如欲食用，淺嚐幾瓣即可，切勿大量食用，或是於食用前，詳閱藥品仿單（說明書）或諮詢藥師，確認是否有藥物交互作用之風險，服藥期間若有不尋常的症狀亦應立即就醫。

鄭雅云表示，與柚子產生交互作用的藥品相當多，因此中秋節前後都會特別提醒有服用三高...
鄭雅云表示，與柚子產生交互作用的藥品相當多，因此中秋節前後都會特別提醒有服用三高藥品的民眾，儘量避免食用到柚子、文旦等水果。（鄭雅云藥師提供）

肌肉 血壓 三高

上一則

77歲翁青光眼 中醫「眼針」修復視神經

下一則

超詭異阿伯肚子突變尖 醫：再晚一點來就要爆破了

延伸閱讀

列治文區中秋街會 炒熱新華埠

列治文區中秋街會 炒熱新華埠
嗨中秋╱美國味全創業50年 打造華人國民品牌

嗨中秋╱美國味全創業50年 打造華人國民品牌
「美心」慶中秋 時報廣場發送月餅

「美心」慶中秋 時報廣場發送月餅
華康會中秋美食節 千人同樂

華康會中秋美食節 千人同樂

熱門新聞

日本研究發現沙薑有抗癌功用。(截取自大阪公立大學YouTube)

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

2023-09-07 11:59
營養師劉怡里建議，在夏天轉換秋天之際，可以補充含有3類營養素的食材，包括魚油、礦物質硒及槲皮素及多喝水，有助於抗發炎及提升免疫力。(本報資料照片)

夏秋換季容易過敏 營養師建議：吃3營養素 入秋食補養生

2023-09-08 04:59
圖片來源 ／健康醫療網

做夢不代表睡得好 醫師教你「5招」增加深眠長度

2023-09-07 01:30
英國牛津大學和萊斯特大學針對1837名因感染新冠肺炎住院的病人研究顯示，大腦和肺有血栓，或許能解釋腦霧和疲勞等常見「長新冠」症狀。（美聯社）

新冠康復後腦霧、疲勞揮之不去 英研究：恐與血栓有關

2023-09-02 08:20
維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，類似機械所需的齒輪油及螺絲，是人體所必須，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

身體缺少哪種維生素？抽血可以告訴你

2023-09-06 02:00
聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，因此容易導致猝死憾事發生。馬拉松示意圖。（本報資料照片）

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

2023-09-02 18:17

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號