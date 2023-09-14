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小孩咳嗽氣喘好不了 原來是過敏

吳傑沐
醫師發現，有不少孩童長期咳嗽氣喘無法治癒 原來是「過敏」誤當感冒，以抗生素治療，再使用氣喘、過敏用藥，才逐漸恢復健康。（圖：台灣苑裡里仁診所提供）
醫師發現，有不少孩童長期咳嗽氣喘無法治癒 原來是「過敏」誤當感冒，以抗生素治療，再使用氣喘、過敏用藥，才逐漸恢復健康。（圖：台灣苑裡里仁診所提供）

台灣苗栗縣苑裡鎮一名九個月大的男嬰，長期咳嗽，呼吸起來很喘，年輕媽媽帶著兒子連看了兩家醫院、好幾家診所卻一直沒改善；還有一對6歲的兄妹，也因為肺炎氣管發炎，吃抗生素皆沒改善，經醫師診治後，發現這幾位孩童皆有過敏症狀，以抗生素治療，再使用氣喘、過敏用藥，才逐漸恢復健康。

苑裡里仁診所醫師吳華玉表示，台灣過敏相當普遍，學齡前兒童約有10%有過敏性鼻炎，但有不少過敏的小孩，出現咳嗽、流鼻水、氣管炎等病狀，經常被誤認為感冒，一直反覆看門診吃感冒藥，卻沒有改善。

日前有一對六歲及五歲的兄妹，先前在其他診所治療肺炎氣管發炎，吃了抗生素後沒改善，媽媽帶他們求診，醫師聽診發現哥哥肺部有喘鳴聲還有嚴重痰音，妹妹則有痰音合併鼻竇炎，先用抗生素治療後，再給氣喘、過敏用藥，兩人過敏引起的症狀才好轉。

她說，國小學童約每三位就有位過敏，一、兩歲過敏體質的孩子，可能會因過敏氣喘，五歲的小孩則會因過敏有過敏性鼻炎，這都是不少家長困擾的問題，由於孩子鼻涕流不停、反覆咳嗽，可能是過敏氣喘，而非單純只是感冒引起。

但是，治療過敏性鼻炎與過敏氣喘有分為短期、長期治療，短期以暫時舒緩，例如吃抗組織胺藥水治療，長期則是使用低劑量類固醇的鼻噴劑（針對鼻炎）和吸入劑（針對過敏氣喘），有不少人經常把長期用藥當作短期症狀治療，「愛吸不吸，愛噴不噴，三天打魚兩天曬網」，導致過敏症狀沒改善。

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