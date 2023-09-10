我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

7歲血尿竟因「過度補鈣」醫師建議應以「3多1少」為原則

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

7歲的小燕學校尿液篩檢發現有血尿，進一步就醫做檢查，發現顯微鏡每一個高倍視野下就有10－15顆紅血球，尿中含鈣量高，腎臟超音波呈現鈣化點。一問之下才知道，原來小燕有乳糖不耐症體質，喝牛奶就會腹痛、拉肚子，媽媽怕孩子長不高，每天給她吃鈣片、狂燉大骨湯補鈣。

幸好經過飲食調整及多喝水，小燕逐漸恢復正常。國泰醫院小兒科主任級醫師侯家瑋表示，過度補鈣是造成高尿鈣症的原因之一，偶爾會有間歇性血尿情形，幫孩子補鈣建議遵循「三多一少」原則。

學校尿液篩檢都是先以試紙檢查尿液，若呈潛血反應，會再於門診進一步做尿液檢查。侯家瑋醫師提到，若肉眼下看不出任何異常，經過離心沉澱在顯微鏡下才察覺到的血尿情形，被稱為「顯微鏡性血尿（高倍視野下發現紅血球細胞超過5顆以上）」，而若是肉眼看得到的則稱為「巨觀性血尿」。

造成血尿的原因有很多，包含泌尿道感染、泌尿系統構造異常、泌尿道外傷、腫瘤（威爾姆氏瘤）、腎絲球病變或遺傳性的多囊腎、腎炎等，或是暫時性的情況（如：劇烈運動後）都有可能發生血尿。

此外，侯家瑋醫師表示，當進食太多含鈣食物、過度補充鈣片或維他命D、副甲狀腺機能亢進、中毒或遠端型腎小管酸血症時，會出現高尿鈣症，也可能會有間歇性血尿、解尿疼痛的情形。

這時就要控制血鈣、降低尿鈣並糾正酸中毒等。侯家瑋醫師提到，如果是輕症患者，其實無需特殊治療，只要避免高鈣飲食、多飲水，對於預防血尿發生具有積極作用。

許多家長擔心孩子長不高，因此會積極幫孩子補鈣有時一不小心就會補過頭，或是用錯方式補充鈣質。侯家瑋醫師提醒，從天然食物中補充鈣質才是最好、最自然的補鈣方式，建議幫孩子補鈣可遵循「三多一少」原則：

第一多：多吃高鈣食物

鈣質的食物來源主要包含奶製品（牛奶、優格、優酪乳、起司等）、豆類製品（豆腐、豆漿等）、堅果、小魚乾、芝麻、綠色蔬菜等。從飲食中吃到足夠鈣質是容易的，重點是鈣質需要足量的維生素D幫忙，才能被人體所用。

第二多：多吃富含維生素D食物

維生素D的良好來源為蛋黃、肝臟、鮭魚、鯡魚、牛奶等。而維生素D最簡單易取的來源就是曬太陽，足夠戶外運動多接觸陽光有助人體合成維生素 D。

第三多：多運動（戶外）

運動可增加骨質密度，尤其是抗重力運動，如彈跳、打籃球、跳繩、跳高等，都有助強化骨骼。

一少：少吃高磷、高油、高醣飲食及碳酸飲料

上述食物皆會干擾鈣質吸收。有研究指出，每喝下一杯高糖飲料，就會讓生長激素停止分泌兩個小時，而生長激素除了幫忙長高外，還有提高骨質密度的作用，因此發育中的兒童睡前不宜多喝含糖飲料或是吃甜食。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

牛奶 篩檢 腫瘤

上一則

難保證飛彈炸哪 爸看電視才知「小孩在烏克蘭義診」

延伸閱讀

養生／常吃鮭魚 護眼、養腦、提神

養生／常吃鮭魚 護眼、養腦、提神
茶飲當水喝 18歲患腎結石

茶飲當水喝 18歲患腎結石
他口腔出現傷口還愈來愈大 就醫才知罹口腔癌第1期

他口腔出現傷口還愈來愈大 就醫才知罹口腔癌第1期
眼前有黑影？看東西變小？「6類人」當心視網膜病變

眼前有黑影？看東西變小？「6類人」當心視網膜病變

熱門新聞

日本研究發現沙薑有抗癌功用。(截取自大阪公立大學YouTube)

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

2023-09-07 11:59
營養師劉怡里建議，在夏天轉換秋天之際，可以補充含有3類營養素的食材，包括魚油、礦物質硒及槲皮素及多喝水，有助於抗發炎及提升免疫力。(本報資料照片)

夏秋換季容易過敏 營養師建議：吃3營養素 入秋食補養生

2023-09-08 04:59
英國牛津大學和萊斯特大學針對1837名因感染新冠肺炎住院的病人研究顯示，大腦和肺有血栓，或許能解釋腦霧和疲勞等常見「長新冠」症狀。（美聯社）

新冠康復後腦霧、疲勞揮之不去 英研究：恐與血栓有關

2023-09-02 08:20
圖片來源 ／健康醫療網

做夢不代表睡得好 醫師教你「5招」增加深眠長度

2023-09-07 01:30
維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，類似機械所需的齒輪油及螺絲，是人體所必須，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

身體缺少哪種維生素？抽血可以告訴你

2023-09-06 02:00
聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，因此容易導致猝死憾事發生。馬拉松示意圖。（本報資料照片）

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

2023-09-02 18:17

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等
用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕
中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低
ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新