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夫人曾因重度憂鬱症想輕生 台前科技部長提3建議助陪伴病友

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

許多人認為憂鬱症是無法痊癒的，有些憂鬱症患者甚至會覺得自己再也好不起來因此走向絕路，認為自殺對自己、身邊的人才是唯一的解脫方法。不過，台灣林口長庚醫院精神科副教授主治醫師張家銘表示，憂鬱不等於自殺，事實上有很多憂鬱症是會好的，經過治療、關心之後是可以痊癒的。

像台灣前科技部長陳良基的夫人王素梅就是最好的例子，過去曾是重度憂鬱症的她，現在已經兩年不需再用藥了。而陳良基也提出「三陽開泰」建議，希望和他一樣身為憂鬱症守護人的民眾可以一起支持、陪伴所愛之人度過憂鬱症。

王素梅分享憂鬱症康復歷程 曝自己曾因此試圖輕生

在9月10日世界自殺防治日前，台灣肯愛協會舉辦「憂鬱不等於自殺─守護生命」記者會，邀請陳良基夫婦一同分享自身經歷。王素梅表示，自己曾是重度憂鬱症患者，雖然有到精神科就醫，並遵照醫生囑咐認真服藥、治療，但卻沒辦法好起來。

對王素梅而言，憂鬱症就像是綁在身上的重錘，讓她的情緒一直沉在很深的海底，沒辦法浮上來。而憂鬱症也讓她失去了所有活力、行動力，整天昏昏沉沉過日子。

王素梅提到，當時覺得自己很沒用，像廢人一樣還會拖累家人，常常會想如果離開這個世界自己就解脫了，家人也不會被拖累，於是暗中計畫設想各種解脫的辦法。

因此，某天王素梅下定決心試圖跳樓自殺。當時，陳良基下班回家想說怎麼沒看太太，往陽台一看驚見欄杆上有一隻手，立刻衝上前抓住太太的手，並通知消防人員協助才成功將太太救下。

陳良基表示，在這之前大概一、二周，報紙才報導過憂鬱症墜樓的事件，其實就有點擔心，當天回家沒看到太太其實非常不安，發現太太在陽台的時候其實非常驚慌，想抓住太太的手但心裡也知道自己沒辦法把她拉上來，眼看著自己愛的人可能會在自己手裡墜樓，那個瞬間真的非常絕望。

不過，王素梅提到，自己也在那一刻突然明白她做了錯誤的選擇，差一點就讓家人承受失去親人的痛苦，而這痛苦也許會影響他們一輩子，成為生命中難以康復的陰影。

憂鬱症需旁人陪伴 陳良基提出守護人3建議

而在這之後王素梅持續治療，並在家人的陪伴、照顧下逐漸從憂鬱症中康復。王素梅表示，因為憂鬱症而失去的能力都漸漸回來了，算起來完全康復差不多有兩年，這兩年完全不需要再用藥，很慶幸當年輕生的行動沒有成功。

對憂鬱症患者而言，除了治療之外其實家人、朋友等的支持、陪伴也很重要。像王素梅就提到對自己而言，醫師的幫助非常重要，但「守護者」的照顧才是使她能更快速康復的主要原因。

身為憂鬱症守護者的陳良基，也以自己的經歷分享三個建議給同樣身為守護著民眾們，他將這三個重要的行動方案稱為「三陽開泰」，因為憂鬱症就有如陷在很深的黑暗中，陽光對他們來說是很重要的：

1.告訴自己、受護人憂鬱症是可以痊癒的，只是過程有點辛苦，但我們可以一起面對。

2.要讓受護人知道，他／她的生命、存在對所有親人、關愛之人都是非常重要且需要的。

3.要將憂鬱症視為非常危險、有致命可能的情況，以這一輩子可能只有一點點時間可以陪他／她的心態，放下一些工作、改變一下日常生活節奏，撥出一些時間陪伴受護人，不過當然也不可能做到24小時陪伴。

最後，王素梅也提醒所有憂鬱症患者，憂鬱症是可以康復的，只要活著就有希望，希望透過自己的康復過程，能幫助憂鬱症患者、守護者建立信心。

資料來源：健康醫療網

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憂鬱症 陳良基 心理師

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