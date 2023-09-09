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他口腔出現傷口還愈來愈大 就醫才知罹口腔癌第1期

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名43歲的陳姓男子，因工作關係，所以每天都會吃30幾顆檳榔，吃檳榔習慣已有10餘年，日前發現口腔內有傷口，起初不以為意，三周後發現傷口愈來愈大，便趕緊至醫院就醫，經切片檢查後，診斷為口腔癌第一期。

習慣嚼檳榔 口腔癌主因

台灣中榮嘉義分院耳鼻喉科主任醫師邱于容表示，研究顯示在台灣嚼檳榔是口腔癌發生的主因，因台灣的口腔癌患者，約九成有嚼檳榔的習慣；口腔癌好發年齡多在40至70歲之間，但近年來發現年齡有下降趨勢，青壯年男性罹患口腔癌人數漸增。

台灣國家衛生研究院發現，單就嚼檳榔導致口腔癌的機率有28倍，嚼檳榔加喝酒多54倍，嚼檳榔加吸菸是89倍，若合併吸菸、喝酒、嚼檳榔三種習慣者，發生口腔癌之風險是三種習慣皆無的123倍。

出現這些症狀 應盡快就醫

邱于容說，口腔癌是最容易自我發現的癌症，建議若發現下列情況，應立即就醫作進一步檢查：口腔黏膜的顏色或形狀改變（如：變白或變紅），或表面變得粗糙、嘴唇或口腔有超過兩周以上、慢性不癒合的潰瘍、嘴唇、口腔、或頸部有不明原因之腫塊或突起物、口腔內任何一部位發生不明原因出血、疼痛或麻木感、喉嚨有異物感，有久不癒的咽喉痛或吞嚥、咀嚼時感困難或疼痛、頸部摸到腫塊、舌之活動度受限，導致咀嚼、吞嚥、說話困難、牙齦腫脹造成假牙固定不良或不適、牙關緊閉，張嘴受限、聲音改變、耳朵疼痛。

定期口腔黏膜篩檢 早期治療術後存活率高

口腔癌若能早期診斷並接受治療，約有八成患者可存活五年以上，國外研究顯示，口腔黏膜檢查可有效降低四成口腔癌之死亡率；台灣的研究發現，口腔篩檢可減少晚期口腔癌達21%、降低口腔癌的發病率並提高生存率。

口腔黏膜篩檢的目的，除了早期發現口腔癌，更重要的是找出癌前病變並及時適當治療、阻斷癌症的發生，同時衛教戒除檳榔與吸菸，改善部分輕微或淺層的病變，以減少日後再次發生癌前病變與癌症的風險。

資料來源：健康醫療網

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