高血脂「1不3要」 遠離動脈粥狀硬化威脅

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高血脂是現代人常見疾病，中華民國血脂及動脈硬化學會提出「1不3要」原則，呼籲民眾自我檢視和監測血脂和膽固醇數值，把關「心健康」。

根據台灣衛生福利 部2022年台灣人死因統計結果，十大死因中的心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓 疾病，這四種疾病直接或間接與動脈粥狀硬化有關。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長暨台北榮民總醫院內科部心臟內科主治醫師黃柏勳表示，迎戰高血脂威脅，應掌握「1不3要」原則：

1不：不等心血管事件發生才治療

3要：醫病於發病之前，要規律檢測、及早就醫、穩定治療

台灣衛生福利部中央健康保險署署長石崇良指出，近十年來，台灣心血管疾病 病人數持續增加，其中高達79%源於動脈粥狀硬化心血管疾病。所幸，世界衛生組織指出，約80%心血管疾病可以預防。

年輕人心臟疾病死亡比例 逼近年長者

許多中壯年族群存有迷思「動脈粥狀硬化心血管疾病是長輩才會有的疾病」，但黃柏勳指出，檢視台灣各年齡層的心臟疾病死亡比例，發現驚人的結果，25至64歲的青壯年、中壯年族群，死亡比例竟與65歲以上長輩激似，僅相差約3%。值得注意的是，中壯年族群多上有長輩、下有小孩要照顧，一旦發生心臟疾病與心血管事件，對於求職、生活品質、經濟負擔都會造成劇烈衝擊。因此及早控制高血脂，是重要健康議題。

不控制血脂 動脈粥狀硬化風險增3倍

中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長暨成大醫院內科部部主任劉秉彥說明，高血脂病人罹患心臟疾病的風險為健康民眾的3倍，主要原因就是俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL-C）過多。隨著血管愈來愈狹窄，可通過的血液變少，體力變差、頭暈嗜睡，甚至增加血管堵塞的機率，恐引起急性心肌梗塞與腦中風。而且三高疾病、脂肪肝、慢性腎臟病的風險也會增加。

逾半數患者 不知自己有高血脂

黃柏勳表示，每年定期篩檢、了解自身血脂數值是血脂控制的關鍵。然而，台灣高血脂診斷率僅有52%，低於同為三高的糖尿病（77%）與高血壓（63%），而且僅半數台灣人知道自己罹病，遠低於日本的80%、韓國的63%。

劉秉彥說，了解血脂數值後，也應積極檢視自身是否血脂超標。高血脂不像糖尿病一樣有固定的控制標準，每個風險族群對應的標準略有不同，簡而言之就是心血管事件風險越高，壞膽固醇就要越低。

壞膽固醇愈低愈好 治療方式選擇多元

針對控制高血脂，目前臨床上已有多元治療選擇，包含口服的史塔汀（Statin）、膽固醇吸收抑制劑（Cholesterol Absorption Inhibitors），以及針劑型的PCSK9抑制劑（PCSK9 Inhibitors）等，可協助民眾降低壞膽固醇，以減少心血管疾病的發生率，病人可以藉由「醫病共享決策」，與醫師共同打造個人化療程。

不過，根據過往經驗，發生動脈粥狀硬化心血管疾病的病人，在療程展開一年後，高達1/3的病人中斷服藥；2年後，更有超過一半病人放棄治療。

劉秉彥提醒，許多長輩誤以為服藥對身體健康不好，用保健食品降血脂比較安全，但其實約7成5的膽固醇問題是源於基因影響，僅有2成5與飲食有關，保健食品對控制血脂的成效有限，誤信偏方可能導致肝功能變差，健康、經濟都受全面衝擊。而且中秋節即將來臨，建議蛋黃酥一天吃一顆就好。

而血脂達標後，也不能自行停藥，要長期控制才能降低心血管風險。若擔心服藥副作用，建議病人主動與醫師討論，可以透過藥物調整降低不適感。此外，壞膽固醇控制達標後，也不應自行停藥，唯有長期服藥才能穩定控制。病人也無須擔心壞膽固醇太低會對健康造成衝擊，已有大型研究證實，心血管風險的較高的民眾，維持較低的壞膽固醇的利大於弊。

黃柏勳最後呼籲，很多患者相信魚油、紅麴等保健食品，不願意吃藥，但魚油必須服用高劑量才有用，而且保健食品相對昂貴、有效濃度也未達藥品標準，效果都很有限，呼籲好好用藥才是正解。民眾若想要擊退高血脂，可善用企業健檢或政府的免費健檢，透過各方資源，實踐每年抽血檢查自身血脂數值的目標。民眾若對療程有任何疑慮，切莫聽信偏方或中斷治療，透過與醫師配合，才能奪回人生主導權。

資料來源：健康醫療網

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