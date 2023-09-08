喉嚨腫脹險喪命 就醫10年竟罹患「遺傳性血管性水腫」罕病

圖片來源 ／健康醫療網

一名30歲年輕男性小李（化名）多年來出現反覆性水腫，初期水腫症狀為不明原因地在單側肢體出現，每次發作持續三至五天便會自行痊癒，由於水腫處僅有輕微疼痛，患者一度未予以重視。然而，隨著發作頻率逐漸增加，每兩個月就發病一次，讓他決定就醫，經多次檢查後仍未能找出真正病因，直到有次水腫發生在喉嚨，險些壓住氣管，才經由急診室轉診至風濕免疫科進一步檢查。經過醫師長達十年追蹤和治療，加上醫療檢測 工具的進步，最終在近期的抽血報告中發現患者血清中的補體C4數值低下，同時C1抑制酶（C1-esterase inhibitor，C1-INH）數值也低下，確定小李罹患第一型遺傳性血管性水腫（HAE）。

反覆性水腫是警訊 恐為罕見疾病HAE惹禍

收治病患小李的台灣基隆長庚醫院風濕免疫科主任吳詹永嬌醫師表示，遺傳性血管性水腫（HAE）是一種極為罕見且致命的疾病。根據估計，全台約有300人受到HAE困擾，但僅有36名患者被正式記錄在罕見疾病通報系統中，由此可見大多數的患者仍然未被及時診斷。由於HAE臨床症狀為局部水腫及疼痛，民眾很容易與過敏 症狀混淆，其實二者之間最大的差異點，就是HAE並不會癢，且不會出現突出皮膚的疹子。

吳詹永嬌醫師表示，遺傳性血管性水腫（HAE）發作具有不確定性及反覆性，因此若是發生在臉部的水腫，可能發生眼睛腫到張不開，或是嘴唇腫脹看起來像香腸嘴，甚至造成嘴巴無法閉合等情形。此外若是水腫發生在腸胃道時，反覆的腫脹也會造成患者猶如生產般的腹痛、腹水甚至無法進食，且常被誤診為腹部急症，因而接受不必要的腹腔手術；有些患者甚至因為水腫發生在咽喉以及氣管，導致呼吸困難，緊急時還需插管或進行氣切手術，倘若沒有及時救治將有窒息的致命危機，千萬不得輕忽。

HAE難判斷 及早就醫檢查避免延誤黃金治療時機

新北市立土城醫院風濕過敏免疫科陳遊醫師指出，目前最常見的遺傳性血管性水腫（HAE）是第一型，約占病患的85%。該型HAE是由於C1抑制酶（C1-INH）不足引起的；第二型HAE則佔病患的15%，其原因是C1抑制酶功能異常，兩型皆是SERPING1 這基因上面的變異所致；而極少數小於1%的患者則與其他的基因有關。當C1抑制酶不足時，造成血管通透性增加，使體液滲入周圍組織，引起水腫和發炎反應，但目前對於HAE的發病原因仍無法明確判斷，有時可能是自發性的腫脹，也有患者是因為緊張、面對高度壓力的生活事件，或是牙科手術、外科手術等刺激而誘發發作。

陳遊說，臨床上常見的診斷方式，除了透過反覆性的腹痛，肢體腫脹，喉頭水腫等臨床症狀，及了解是否有家族病史外，也能透過抽血檢測C3與C4的含量來做初步判斷，另外部分醫學 中心也能檢驗體內C1抑制酶的含量，以及進行基因定序等變異點位確認，更精準確認患者病症，以接受正確的治療和穩定控制，避免發作時導致嚴重後果及影響生活品質。

HAE常被誤認為是過敏 若反覆發生請就醫

由於遺傳性血管性水腫（HAE）發病時，常被患者及醫護人員誤認是過敏，進而延誤治療或是使用不適切的治療方式；因此醫師們共同呼籲，倘若民眾發現自己有家族病史，或出現反覆性的水腫、腹痛、且具有喉頭水腫病史等狀況，都應該盡早就醫並主動告知醫生症狀，透過適當的診斷和治療，患者才能更好地控制疾病，減輕症狀，並改善生活品質。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網