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左下肢潰爛15年糖友足不出戶 動脈繞道手術重現笑顏

記者林佩均／台中即時報導
血管外科主任張耀中替王姓患者安排左下肢膝膕動脈繞道手術，術後動脈血流灌注恢復良好，配合高壓氧治療3個月，傷口癒合良好。（豐原醫院提供）
血管外科主任張耀中替王姓患者安排左下肢膝膕動脈繞道手術，術後動脈血流灌注恢復良好，配合高壓氧治療3個月，傷口癒合良好。（豐原醫院提供）

台灣台中市57歲王姓糖尿病患者，左下肢潰瘍15年，王沒自信不愛說話，甚至易怒生氣；家屬帶他到豐原醫院接受左下肢膝膕動脈繞道手術，配合高壓氧治療，原本以毛巾蓋臉不對護理師說話的王，見到下肢有了血色、不疼痛，心情也逐漸開朗，對家人有說有笑。

王男兒子表示，父親罹患糖尿病、高血壓、慢性腎臟病，左下肢潰爛，15年就醫未見好轉，父親下床時傷口疼痛難耐，這次在母親鼓勵下，到豐原醫院整形外科求診。

當專科護理師換藥時，發現王先生會以毛巾遮臉，王的兒子解說，因為父親長年躲在房間足不出戶，只要面對人群，就用毛巾遮臉、沒信心，甚至脾氣不好，自我封閉，家人也傷腦經。

血管外科主任張耀中安排電腦斷層動脈血管攝影顯示，王的左下肢動脈血管嚴重阻塞，安排左下肢膝膕動脈繞道手術，術後動脈血流灌注恢復良好，配合高壓氧治療3個月，傷口癒合良好。

張耀中指出，術後王開始有了笑容，願意與人互動，一場手術改變他15年不愛說話的習慣，與家人互動逐漸改善；王姓患者也向專科護理師說，自己會慢慢改掉愛生氣的脾氣，家庭才能圓滿和諧。

張耀中表示，王姓患者此次住院並無用特殊敷料，但是效果很令人滿意，他也反問患者「為什麼不早一點就醫？人生有幾個15年？」張看到王的笑容，「連我自己都很感動！」

糖尿病 高血壓

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