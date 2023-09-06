腋下多汗手術造成汗水代償 醫：副作用恐終生無法逆轉

圖片來源／健康醫療網

今年是10萬年來最熱的暑假，一般民眾已難以忍受，更不用說對於多汗症患者更是煎熬。近期就有多位多汗症自救會患者至衛福部陳情抗議，因為接受交感神經切除手術出現不可逆的嚴重汗水代償。紅孩兒第一帥男星王海輪也是手術代償受害者之一。此次抗議的召集人，原想解決腋下多汗，術後卻成全身性出汗，身體反而味道更重，希望衛福部能廢止此項手術，不要再讓更多的人受害！

傳統交感神經阻斷術止汗 轉代償性多汗不可逆

台灣長庚紀念醫院皮膚部副部長黃耀立醫師表示，傳統交感神經阻斷術是從腋下開孔進去，讓肺塌陷找到中膈腔裡面的交感神經叢後燒掉，一旦神經被破壞，上半身雖不會排汗，但汗水可能轉移到下半身，變成代償性多汗是不可逆的！若想永久處理多汗問題，以腋下問題來說，不動刀的新治療趨勢如微波熱能止汗術，通過美國FDA 及衛福部「腋窩多汗症」治療功效認證，透過高強度的微波熱能直接精準破壞腋下小（多汗）汗腺以及大（味道）汗腺，只需要一個小時左右的療程，就可以一次同時解決多汗、味道問題。經過長庚醫院臨床證實，效果可以媲美手術，且不用擔心傳統手術造成汗水轉移的問題，也不會留下永久性疤痕。

真的「汗如雨下」 一小時解決30年多汗困擾

典型家族遺傳多汗症的洪小姐，家中四個姊妹就有三個人有腋下多汗及異味問題，嚴重時汗水更會直接滴到地上，因此有「挑衣達人」的稱號。近期因Y2K穿搭熱潮興起，嶄露曲線、鮮豔色彩的亮色系服裝成主流，電影《芭比 》更帶起粉色風潮，洪小姐無奈表示亮色系是多汗症的地雷款式！自己就曾被拍到粉色無袖上衣留下明顯汗漬的照片，下定決心要永久解決腋下問題，經皮膚科醫師諮詢後，進行微波熱能止汗術療程，約一個小時就解決三十年來的困擾，當天施作完療程即正常上班工作不影響生活。

黃耀立副部長提醒，若有腋下多汗或是異味問題困擾之民眾，不要聽信偏方，需尋求專業醫師諮詢協助，並可上網搜尋就近的全省皮膚科下設立之清新門診預約諮詢，審慎評估為自己的就診的安全及有效權益把關，輕鬆重返清新自信人生。

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