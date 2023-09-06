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脂肪肝男喝酒澆愁險沒命 醫曝真正主因

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一位37歲肥胖男性，原本就有脂肪肝病史，因失業在家，心情不好而整日借酒澆愁，之後腹部悶脹不適，且皮膚越來越黃，經肝臟切片檢查，發現多個大顆泡泡狀結構，肝臟被大量脂肪細胞浸潤，有肝臟衰竭的情形。經治療後，精神食慾漸漸恢復，肝指數也慢慢地往下降，終於在一個月後順利出院。

脂肪肝短時間大量喝酒 易使肝細胞受重傷

台灣澄清醫院胃腸肝膽科吳明駿醫師強調，脂肪肝不但可以引發肝指數上升，在感染、壓力、酗酒、或藥物中毒的情況下，甚至可以造成肝衰竭，危及一個人的生命。

除了肥胖與代謝症候群，飲酒是導致脂肪肝的重要因素，尤其是短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到重傷害；如果一開始就受到太大的傷害，會拉長肝臟復原的時間，有研究指出，可以用低劑量類固醇，治療尚未變成肝衰竭的酒精性肝炎，但大多數人對支持性治療是有反應的。

尋求社會資源協助 走出低谷、擁抱「肝」甜人生

吳明駿醫師強調，一般來說，脂肪肝不需要用病理切片診斷，但對於持續且嚴重的肝炎患者，肝臟切片檢查可以確定病因；遇到困難與瓶頸時，沈溺於酒精或藥物並無法解決問題，尋求適合你的社會資源協助，你可以走出低谷，重新擁抱「肝」甜人生。

資料來源：健康醫療網

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