長期胃食道逆流要注意 小心食道壁紅腫增厚演變成癌症

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源。（亞洲大學附屬醫院提供）

1名55歲男性不抽菸、不喝酒，沒想到日前健檢發現宛如鮭魚肉色般的「巴瑞特 氏食道」幾乎佔據2/3食道，且在中段位置還找到6公分大的食道腺癌，確認是胃食道逆流引起巴瑞特氏食道，導致癌變。醫師提醒，民眾除了要調整飲食習慣，也可透過定期健檢揪出問題，降低罹癌風險。

台灣亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源說，巴瑞特氏食道症是指食道因為反覆胃液逆流，食道的上皮細胞長期被胃酸破壞，久而久之在高酸度的環境下變性使食道壁紅腫增厚。

患者自述平時沒有菸酒習慣，且作息正常，幾乎很少掛病號，沒想到第一次安排腸胃鏡健檢，就查出食道腺癌，讓他十分震驚，所幸經安排腹部斷層掃描、正子攝影檢查後，確認癌細胞 沒有擴散，因此透過手術切除後，目前正持續回診追蹤。

江承源說，許多人可能聽過「胃食道逆流」，但卻忽略長期胃食道逆流會導致食道的黏膜鱗狀上皮細胞轉變成柱狀上皮細胞，演變成「巴瑞特氏食道」，

而食道腺癌有50%發生率是由巴瑞特氏食道演變而來。簡單說，巴瑞特氏食道就是癌前病變的跡象，若沒有立即治療，未來癌化的風險將會大幅提高。

據衛福部癌症 統計資料顯示，食道癌是男性癌症死亡的第6位，但早期食道癌因為沒有症狀，往往難以察覺，而晚期食道癌治癒率不佳、5年存活率僅有10%，因此死亡率才會高居不下，許多民眾都是透過腸胃鏡檢查或自費健檢，才發現原來本身因長期胃食道逆流，埋下日後癌前病變的前兆。

他說，如同這名患者，巴瑞特氏食道患者幾乎沒有明顯症狀，但多半會有火燒心、吞嚥困難、胸悶胸痛或者喉嚨異物感等前兆，最佳檢查方式就是利用上消化道內視鏡檢查，可以由鮭魚肉色般的食道黏膜判定是否患病，必要時可以黏膜切除、黏膜剝離以及內視鏡射頻消融術治療，一旦出現惡性癌變，則會建議採用手術切除為宜。

江承源說，台灣人患有胃食道逆流的比例偏高，因此若有前述症狀，加上屬於肥胖、年紀偏高、愛大吃大喝、有抽菸喝酒習慣的男性族群，務必養成正確飲食習慣，同時避免飯後立即躺下、穿著緊身衣物，才能真正降低癌變的風險。