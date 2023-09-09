茶飲當水喝 18歲患腎結石

多喝水對身體健康很重要，可以遠離尿路結石，喝水的好處可能比你想像的還要多。（取材自Pexels）

許多人不愛喝水，習慣喝手搖飲或飲料，甚至一天會喝上好幾杯，但手搖飲茶種常含草酸，長期大量飲用，恐影響身體正常代謝，增加尿路結石發生機率。醫師表示，炙熱夏天是腎結石、輸尿管結石、膀胱結石等尿路結石旺季，且病人有年輕化趨勢，以往結石好發於50歲，如今已降至30、40歲。

以台灣為例，長慎醫院泌尿外科醫師邵郁鏵曾收治一名18歲大學生，因長期喝茶類手搖飲引發腎結石，經治療後才排出結石，但這輩子都需要注意結石復發風險。另有一名30歲工程師，經常以無糖茶替代白開水補充水分，以為一天喝超過2000㏄的無糖茶，可以提供身體所需的水分，不料，常飲用的無糖紅茶茶種富含草酸，因此罹患腎結石。

體質、飲食…加速結石生成

「大多數人因為攝取過多的草酸，加上基因遺傳或體質因素，因此罹患腎結石。」邵郁鏵說，發生尿路結石原因很多，可能是受個人體質、家族基因、飲食習慣等因素多重影響，又沒有補充足夠水分，經常攝取高鈉、高普林、高草酸飲食或用藥狀況等，都可能加速結石生成。

邵郁鏵舉例，以泡牛奶 來說，如一匙奶粉用30㏄的熱水沖泡，可以把奶粉完全沖開，但若用30㏄的熱水沖泡兩匙奶粉，奶粉就會沉澱在杯底，除非用60㏄的熱水才能完全沖開，避免罹患結石的方式也是如此，因此，民眾應有適度飲食的觀念。

茶、咖啡 等飲品是許多現代人生活的調劑品，認為可以替代渾然無味的白開水，因此很多人誤以為「喝手搖飲可以完全取代水分的攝取」。邵郁鏵說，其實這是錯誤觀念，重點是喝手搖飲的同時，也要多補充水分。建議手搖飲一天以一杯為限，飲用最好不超過600㏄，主要以白開水作為補充水分的來源，一般日常每日飲用超過2000㏄的白開水，即可有效遠離結石。

「喝手搖飲、喝茶，一般份量的飲用不會增加結石生成的機率，每天大量飲用高草酸的茶類，才可能造成結石的生成。」邵郁鏵提醒，若有糖尿病 史者腎功能原本就不好，喝手搖飲必須注意。他曾收治一名50多歲男子，患有糖尿病多年，又愛喝手搖飲，沒想到兩側腎臟都出現腎結石，引發急性腎衰竭，緊急手術取出結石後，才避免腎功能完全喪失的危機。

血尿、嘔吐是結石症狀

民眾如何檢視自己是否有結石？邵郁鏵說，腎結石患者大部分沒有症狀，少數患者出現症狀時，可能會有輕微血尿，但若結石掉至輸尿管時，可能會覺得側腰有不定期的疼痛感，並開始有血尿、惡心、嘔吐、腹脹、腹瀉等症狀，建議盡快到醫院接受檢查。