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走路就會喘 慢性肺栓塞肺高壓警訊

（呂慧瑜）
醫師指出，慢性肺栓塞引起的肺高壓常見症狀，包括活動會喘、咳嗽、咳血、下肢水腫等。(圖：大林慈濟醫院提供)
醫師指出，慢性肺栓塞引起的肺高壓常見症狀，包括活動會喘、咳嗽、咳血、下肢水腫等。(圖：大林慈濟醫院提供)

一名60歲蕭先生，兩年前突然走路、爬樓梯都會很喘，無法從事熱愛的戶外運動，近期到醫院就醫，經三次不必承受開刀之苦的肺動脈氣球成型術及使用肺高壓藥物治療，心衰竭指數恢復正常，且在第二次手術後就能爬山。

蕭先生表示，兩年前走平路約200公尺，心跳就跳到100多下，常喘不過氣來，到他院就醫數月仍未好轉，經介紹到台灣大林慈濟醫院心臟內科就醫治療，病情才獲得改善。

該院心臟內科醫師簡振宇表示，肺高壓定義為若休息時平均肺動脈壓大於20毫米汞柱，根據肺高壓的臨床分類共分5大類︰一、因肺動脈異常而造成的肺高壓；二、因左心疾病引起的肺高壓；三、因肺臟疾病引起的肺高壓；四、因慢性血栓栓塞引起的肺高壓；五、其他或不明原因引起的肺高壓。

簡振宇表示，蕭先生經醫院進一步診療，發現是肺高壓造成右心衰竭，為第四類慢性肺栓塞造成，屬罕見疾病，每百萬人只有2至6個病例，主因為慢性血栓，造成血管阻塞、血管重塑及內皮增生，導致血管收縮而引發肺高壓。

慢性肺栓塞引起的肺高壓常見症狀有哪些？簡振宇指出，包括活動會喘、咳嗽、咳血、下肢水腫或活動時暈厥等，嚴重時可能致死，5年內的死亡率高達36%。

在慢性肺栓塞肺高壓治療方法上，醫師積極發展肺動脈氣球成型術，他指出，是以心導管打通血管，病人術後隔天可出院，風險較低，也不必承受開刀之苦，還可以使用藥物協助放鬆血管。

簡振宇提醒，慢性肺動脈栓塞屬於罕見疾病，症狀與一般心臟病相似，建議出現喘、水腫、暈厥、咳血等症狀，務必快就醫查明病因，接受治療，避免病情惡化，並改善生活品質。

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