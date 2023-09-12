我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

高齡孕婦39周突腳腫、血壓飆高 重度子癲前症急剖腹

（趙容萱）
曾姓產婦（左）產後入住產後護理之家血壓逐漸恢復正常。(圖：烏日林新醫院提供)
曾姓產婦（左）產後入住產後護理之家血壓逐漸恢復正常。(圖：烏日林新醫院提供)

一名37歲曾姓孕婦沒有高血壓病史、家族史，有定期產檢，在第39周突然腳腫，一覺醒來眼睛腫到不行、大小眼，試過睡前抬腿仍無效，意外發現自己血壓飆高，回診產檢時，評估為重度子癲前症，必須立即生產，由於血壓降不下來，經緊急剖腹產，順利產下一名2595公克女嬰，母女均安。

台灣烏日林新醫院婦產科主任阮柏凱說，子癲前症俗稱為妊娠毒血症，根據統計是造成產婦死亡的三大原因之一。孕婦若檢測發現血壓高，務必配合產檢醫師規則回診，評估是否需服用降血壓藥物，在家要密切監測血壓。一旦血壓難以控制或出現頭痛、視力模糊等緊急狀況，建議最好的治療方式就是馬上生產，避免引起生命危險。

曾姓孕婦表示，原本她對於血壓升高不以為意，所幸醫師阮柏凱建議她回家每天記錄血壓，當時收縮壓都高達150、160毫米汞柱，「沒想到卻在懷孕期間碰到了！」

阮柏凱說，孕婦一旦患有子癲前症，屬於高危險妊娠必須與產檢醫師密切配合，大多數生產後症狀就會改善。曾姓孕婦39周產檢當天立即安排入院，原本預計要自然產，但催生及施打2小時降血壓藥物，發現收縮壓依舊高達165毫米汞柱，改為緊急剖腹生產，經過婦產科及產房醫療團隊努力下，順利產下女嬰。生產完住院期間使用降血壓藥物控制血壓以及利尿劑改善水腫症狀，排出多餘水分。

阮柏凱指出，子癲前症發生率約2%到8%，懷孕11周至14周可選擇早期子癲前症篩檢，以利產檢醫師風險評估，早期發現可規則服用阿斯匹靈以降低50%發作機率；子癲前症大多會在懷孕20周後發作，且隨著周數越大發生率越高。

高血壓 檢測 篩檢

上一則

婦人半夜咳不停懷疑喝冰水和塵螨 但醫師說是這器官出問題

下一則

皺紋突然變多？ 醫師：小心是骨質疏鬆徵兆

延伸閱讀

日排核汙水掀囤鹽潮 醫：沒必要搶、吃過量有危害

日排核汙水掀囤鹽潮 醫：沒必要搶、吃過量有危害
大陸小三懷孕 弟弟代娶回台 孩子出生提親子鑑定正名

大陸小三懷孕 弟弟代娶回台 孩子出生提親子鑑定正名
非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光
升高血壓 這種食物對腎臟最糟

升高血壓 這種食物對腎臟最糟

熱門新聞

日本研究發現沙薑有抗癌功用。(截取自大阪公立大學YouTube)

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

2023-09-07 11:59
營養師劉怡里建議，在夏天轉換秋天之際，可以補充含有3類營養素的食材，包括魚油、礦物質硒及槲皮素及多喝水，有助於抗發炎及提升免疫力。(本報資料照片)

夏秋換季容易過敏 營養師建議：吃3營養素 入秋食補養生

2023-09-08 04:59
澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪。（澄清醫院提供）

婦人半夜咳不停懷疑喝冰水和塵螨 但醫師說是這器官出問題

2023-09-11 19:04
圖片來源 ／健康醫療網

做夢不代表睡得好 醫師教你「5招」增加深眠長度

2023-09-07 01:30
維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，類似機械所需的齒輪油及螺絲，是人體所必須，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

身體缺少哪種維生素？抽血可以告訴你

2023-09-06 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

高血脂「1不3要」 遠離動脈粥狀硬化威脅

2023-09-08 01:00

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬