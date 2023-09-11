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凸眼、複視 恐甲狀腺眼疾

陳雨鑫
甲狀腺眼疾常見症狀，包括眼周軟組織紅腫、結膜紅腫、眼瞼攣縮、限制性眼肌病變造成複視、視力下降、明顯凸眼等。（Getty Images）
甲狀腺眼疾常見症狀，包括眼周軟組織紅腫、結膜紅腫、眼瞼攣縮、限制性眼肌病變造成複視、視力下降、明顯凸眼等。（Getty Images）

年約30歲的陳姓女子，去年開始連續6個多月因為不明原因的畏光、流眼淚感到不適，雙眼時常紅腫，且眼球愈來愈凸出。曾到住家附近眼科診所求診，但症狀未見好轉，直到她的眼球轉動愈來愈不靈活、視力明顯下降、有色差及複視，嚴重影響生活，她才到大醫院就醫，經診斷為「甲狀腺眼疾」，透過眼窩減壓手術改善症狀，也不再凸眼。

常被誤診 錯過治療時機

台北長庚醫院眼科部主治醫師廖依琳說，甲狀腺眼疾不一定都與甲狀腺疾病有關，但有4成的機率同時伴隨著甲狀腺疾病，最常見的是甲狀腺亢進占8成，其次是甲狀腺功能低下。女性發生率約為每10萬人口有16人、男性發生率為每10萬人口2.9人，發生機率不高，全年齡都可能發生，而甲狀腺眼疾常被誤診，甚至未能即時診斷，導致患者延誤治療時機。

甲狀腺眼疾常見症狀，包括眼周軟組織紅腫、結膜紅腫、眼瞼攣縮、限制性眼肌病變造成複視、視力下降、明顯凸眼等。廖依琳指出，這些症狀都是後天逐漸出現的，以眼瞼攣縮而言，如果20歲以後，眼睛開始出現大小眼、高低眼、露出眼白，或是睫毛開始倒插都是明顯的症狀，但不少患者會以為是年紀導致的臉部肌肉不平衡，會去割雙眼皮、整形，完全沒有意識到可能是甲狀腺眼疾。

廖依琳表示，甲狀腺眼疾初期症狀幾乎都會被漠視，等到出現嚴重的凸眼或紅眼，卻無法用藥物改善後，才會有意識。在臨床上，很多患者都是被當作其他疾病治療過好一陣子，到了40歲，甚至60歲才被確診。此眼疾的治療方式，得先確定患者是否有甲狀腺亢進或甲狀腺功能低下，通常得先控制甲狀腺素分泌，並給予眼睛藥物治療。

嚴重凸眼 需靠手術治療

如果患者已經出現嚴重的凸眼，包含有眼窩脂肪增生、眼外肌纖維化、雙眼複視、暴露性角膜炎及壓迫性視神經病變，特別是眼球已經難以轉動時，就必須立即接受手術治療。當這類症狀發生時，通常半年到一年半左右就會影響到日常生活。

眼窩減壓手術並非是一種新型手術，但近年醫學上可透過電腦斷層3D重組的即時影像，面對已經出現脂肪增生及眼外肌肉肥大而改變的眼窩構造，更精準定位眼窩骨的重要標記，幫助醫師手術中辨識眼窩鄰近的重要器官，像是鼻竇及顱底，爭取最大範圍的減壓空間。

廖依琳指出，長庚目前已完成多例甲狀腺眼疾的減壓手術，由於甲狀腺眼疾是相對難治的疾病，需要與醫師長期配合治療，才能獲得良好的醫療方針，並改善生活品質。

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