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鼻血噴三周 鼻腔拉出4公分水蛭

李樹人
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任在流鼻血的患者鼻腔中，發現水蛭。圖為蔡祐任看診示意照。（圖：台北慈濟提供）
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任在流鼻血的患者鼻腔中，發現水蛭。圖為蔡祐任看診示意照。（圖：台北慈濟提供）

一名25歲外籍教師，左邊鼻子不明原因狂流鼻血整整三周，每次出血都是一陣一陣的，有時突然出現大量鮮血，嚇壞自己跟旁人，雖然到診所檢查，卻沒有找出原因，也未發現出血點。進一步到大醫院就醫，醫師發現他曾到山區玩水，用鼻內視鏡仔細搜查鼻腔，竟發現裡頭有約4公分大的水蛭。

山區玩水 水蛭寄生鼻黏膜

為患者找出水蛭的台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，因為水蛭寄生於鼻黏膜上導致流鼻血，臨床上雖然偶爾有案例，但十分少見！蔡祐任解釋，水蛭通常會吸附在人體傷口附近吸血，但血吸過多就會從口器旁流出來，導致病人會出現一陣陣鼻血的情形。

蔡祐任提醒，民眾如果去山林間戲水，要盡量避免口鼻沒入水中，而在山林戲水後若出現不明原因的鼻血，應至耳鼻喉科就醫，避免自行嘗試自行挖出水蛭，否則一個動作可能讓水蛭逃至鼻腔深處。

蔡祐任指出，不同於老年人可能因多重共病、用藥導致流鼻血，造成年輕人流鼻血的原因通常是過敏性鼻炎、鼻腔異物、鼻腔腫瘤與外傷。台灣有四成青少年受過敏性鼻炎所擾，其中小朋友特別容易因為鼻腔黏膜浮腫、血管豐富，導致一打噴嚏或揉挖鼻子就造成鼻中膈附近的出血，流鼻血的症狀會更為明顯。

蔡祐任說，其次則是鼻內異物，臨床多見孩童誤將水銀電池、豆類和彈珠等物品塞入鼻孔，挖不出來，甚至越挖越深，造成鼻血。而異物若未及時取出，有可能掉入氣管或呼吸道導致窒息，不可不慎。要注意的是，較少見的情況是惡性腫瘤或血液性疾病如凝血功能障礙、白血病等，最後，運動、碰撞造成顱顏的外傷也會導致鼻出血。

為止流血 頭後仰反而危險

蔡祐任表示，一般的流鼻血可以透過捏住鼻中膈前端的方式加壓止血，若血流不止，臨床醫師會透過血管收縮的藥物作鼻部填塞控制出血，或針對部分較嚴重的病人施以雷射燒灼手術，減少出血情況，除非是惡性腫瘤破裂導致的大出血，不然一般鼻血是不會造成生命危險的。

一流鼻血，就緊張將頭向後仰，可是NG動作！蔡祐任強調，正確的做法要將頭往前俯視，讓血流出來，以免大量鮮血倒流進呼吸道，造成嗆咳、噎到，若情況嚴重甚至恐因呼吸道阻塞致死。若在一天內發生一次以上，或超過三天都在流鼻血而未改善，務必要到耳鼻喉科就診，找出明確原因，切勿相信止血偏方或嘗試塞東西止血。

至於上述外籍教師，蔡祐任發現元兇之後，馬上透過器械在不傷害鼻道的情況下小心移除，解除水蛭掉入喉嚨深處或氣管的危機，也避免外來物造成細菌感染的風險。

台北慈濟醫院指出，約4公分大的水蛭藏在患者鼻腔裡，導致病人不時流鼻血。（圖：台北...
台北慈濟醫院指出，約4公分大的水蛭藏在患者鼻腔裡，導致病人不時流鼻血。（圖：台北慈濟提供）

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