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反式人工肩關節置換 女教師修復職傷

吳慧芬
陳姓女老師接受反式人工肩關節置換手術，是藉由與傳統人工肩關節相反的特殊設計，把關節盂變成球頭，肱骨變成凹窩。（記者吳慧芬／翻攝）
陳姓女老師接受反式人工肩關節置換手術，是藉由與傳統人工肩關節相反的特殊設計，把關節盂變成球頭，肱骨變成凹窩。（記者吳慧芬／翻攝）

74歲陳姓退休女老師，年輕時常高舉右手寫黑板字，長期下來造成肩關節疼痛、難以入眠，連舉手梳頭髮、扣內衣都很困難，被診斷罹患退化性肩關節炎，後來接受反式人工肩關節置換手術，術後右手可高舉，疼痛也解除，重新投入到喜愛的社交活動。

台灣高雄中正脊椎骨科醫院骨科醫師廖志祥表示，陳女士從事教職多年，退休後肩膀開始疼痛，剛開始她並不在意，認為是年紀漸長的正常現象，但疼痛變得越來越嚴重，常痛到夜裡醒過來，也影響日常生活，包括洗衣、做飯，甚至梳理頭髮都有問題。

陳老師多次就醫和嘗試各種保健方法，但疼痛依然沒有緩解。她尋求專業醫師協助，並診斷出患有嚴重的肩關節退化，在與醫生討論後，她決定接受反式人工肩關節置換手術。

廖志祥說，肩關節是人體活動度最大的關節，肩關節是由肱骨頭（球狀）與關節盂（肩窩）組成，可想像成一顆球放在一個小碟子中，其穩定度是由肌肉及軟組織提供，但隨著年齡增長，日積月累過度使用、磨損，年長者的旋轉肌變得無力，甚至旋轉肌破裂後，造成肩關節不穩定，以致於手臂無法舉高。

廖志祥說，反式人工肩關節是藉由與傳統人工肩關節相反的特殊設計，把關節盂變成球頭，肱骨端變成凹窩，置換後可避開受損的旋轉肌腱，而改由三角肌來恢復肩關節功能，讓患者舉起手臂。

廖志祥強調，反式人工肩關節的優點包括，減輕關節疼痛，提高患者的生活質量。術後恢復肩部的正常功能，包括舉手、提重物等動作。並重建肩部的穩定性。由於每位患者的情況不同，醫生會根據病情和患者需求來評估是否適合反式人工肩關節手術。

陳姓女老師長期右肩關節疼痛，連舉手梳頭髮、扣內衣都很困難，被診斷罹患退化性肩關節...
陳姓女老師長期右肩關節疼痛，連舉手梳頭髮、扣內衣都很困難，被診斷罹患退化性肩關節炎。（記者吳慧芬／翻攝）

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