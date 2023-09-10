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大師長期低頭畫畫 頸椎病變險癱瘓 手術重生

吳慧芬
梁奕焚在高醫手術後，已可再持畫筆創作。圖為他贈送畫作給關皚麗（右）。（記者吳慧芬／翻攝）
梁奕焚在高醫手術後，已可再持畫筆創作。圖為他贈送畫作給關皚麗（右）。（記者吳慧芬／翻攝）

藝術家梁奕焚從事創作逾半世紀，但不為人知的是一年多前，他差點癱瘓，不僅只能以輪椅代步，也無力再握最愛的畫筆，他到台灣高醫檢查，發現是頸椎病變，致使他頸部以下氣力盡失，在醫師為其進行頸椎椎弓切除術後，四天即出院，又重拾畫筆創作，讓他直呼有如重生。

86歲的梁奕焚是油畫大師，20多年前從美返台，後移居台東繼續創作，但一年多前，他開始覺得拿筆會掉，也沒有力氣走路，他表示，那時自己像個廢人，無力拿畫筆，洗澡如廁也要人幫忙，甚至得以爬行或坐輪椅才能移動，人生一片黑白，因此從轉從台東到高醫就醫。

經安排磁振造影檢查，高醫神經外科教授關皚麗發現梁奕焚位於頸部內的頸椎第2至第3節，第3到第4節與第4到第5節，都因椎間盤與椎弓退化，壓迫鄰近的脊髓神經，這造成他頸部以下的手、腳失去力氣，若有個大動作，該段脊髓神經被壓死，就會頸部以下癱瘓，甚至抑制呼吸，有猝死的可能。

關皚麗教授說明梁奕焚因長期低頭作畫，造成頸椎退化性病變，該段脊髓神經被壓迫，脊髓...
關皚麗教授說明梁奕焚因長期低頭作畫，造成頸椎退化性病變，該段脊髓神經被壓迫，脊髓腔變形（紅圈處），與下方筆直脊髓腔明顯有差異。（記者吳慧芬／攝影）

關皚麗隨即為梁奕焚開刀，從頸部後方開立一個約8公分的傷口，以器械切除其壓迫脊髓神經的椎弓，讓脊髓腔擴大，神經不再被壓迫，術後梁奕焚住院四天「走」著出院，且回家後即可拿起畫筆，重拾作畫的快樂。

梁奕焚（右）術後已自在行走。（記者吳慧芬／翻攝）
梁奕焚（右）術後已自在行走。（記者吳慧芬／翻攝）
梁奕焚在高醫手術後，已可再持畫筆重新畫畫。（記者吳慧芬／翻攝）
梁奕焚在高醫手術後，已可再持畫筆重新畫畫。（記者吳慧芬／翻攝）

關皚麗推測梁奕焚頸椎病變，是因長期低頭作畫，造成頸椎退化性病變，這類疾病因近些年3C產品盛行，有年輕化趨勢，許多中壯年族群的頸椎「未老先衰」，初期退化的頸椎椎間盤與椎弓，僅可能壓迫神經根，出現手腳麻痛，若低頭姿勢持續不改，即可能進一步壓迫脊髓神經，出現如梁奕焚般手腳無力病況。

現人手一機，關皚麗建議民眾，滑手機時最好將手機與眼睛平視，減少低頭的姿勢，若一定得低頭，建議每5至10分鐘，就抬頭活動一下，做好「護頸」，也能降低併發類似頸椎病變的機會。 

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