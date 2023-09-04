別輕忽海洋弧菌 70歲婦出國感染截趾保命 這些族群更要留意

圖片來源 ／健康醫療網

台灣一名70歲陳姓婦人，7月至長灘島渡假，穿夾腳拖在沙灘上行走不慎磨破腳皮，腳趾出現不到0.5公分的小傷口，當時不以為意繼續戲水，隔日竟出現畏寒、發燒症狀，由於國外就醫不便拖了2天返國看診，才發現傷口已被海洋弧菌、綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌感染，並出現組織壞死腫脹的現象。

由於左腳第二腳趾感染、壞死，最後陳姓婦人不得不截趾求生。光田綜合醫院表示，夏天高溫炎熱再加上疫情 解封，不少民眾會選擇到海邊遊玩，但民眾在戲水前，一定要留意是否有傷口，若有傷口最好不要碰水，以免被海洋弧菌感染而樂極生悲。

海洋弧菌死亡率5成 傷口小也有感染風險

即使傷口小也不能輕忽海洋弧菌的感染威力。光田綜合醫院骨科 醫師謝逸樵指出，海洋弧菌感染是非常危險的，因為感染後發病速度非常快，往往2天內就會出現發燒、噁心、畏寒等症狀，若處理不當容易造成器官衰竭，死亡率甚至高達5成以上，民眾不可不慎。

像這名陳姓婦人感染後返台，立即先在中部某區域醫院看診，接受抗生素治療約19天，然而效果不佳，因此醫院建議先確認腳部血管是否還有活化可能，轉診至光田醫院做相關檢查。

謝逸樵醫師表示，患者轉診後檢查發現，組織、血管皆已嚴重壞死，且腳趾內仍有綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌，因此建議陳姓婦人截去左腳的第二腳趾，避免壞死的情況更惡化。

末梢感覺差、傷口不易癒合 戲水更要留意有無傷口

民眾若去海邊遊玩應注意腳上是否有傷口，並慎防海洋弧菌，尤其是糖尿病 患更要注意。謝逸樵醫師提到，陳姓婦人的感染狀況之所以如此嚴重，是因她是糖尿病患者，末稍神經感覺差，且傷口不易癒合，而海水裡面的細菌，如海洋弧菌，卻又比較頑強，即使使用抗生素也不見得有效。

所幸陳姓婦人在截去腳趾治療後，不但復原狀況良好，截去腳趾也沒有嚴重影響其生活，仍能活動與行走，陳姓婦人認為能讓感染不再持續惡化至腳部其他處，就已非常幸運。

由於近期還是國內外度假、戲水的高峰期，謝逸樵醫師提醒，糖尿病、洗腎患者要留意四肢末端是否有傷口，傷口即使再小，也不要忽略細菌感染的可能，無論河水或海水，水中難免都有細菌存在，建議慢性病患者外出時，還是要穿著包覆性較佳的衣鞋，減少受傷機會、避免碰水，才不會讓細菌有機可趁。

資料來源：健康醫療網

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