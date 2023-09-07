我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

治療心血管疾病 EECP治胸悶 聽力意外恢復

王勇超

60多歲李姓男子長年旅居美國，他居住的州可合法持有槍械，四年前他到靶場練習射擊，疑未戴好耳罩，巨大槍聲造成右耳聽力喪失，今年4月他返台探親，由於胸悶不適，到醫院接受體外反搏治療儀器（EECP）治療，有天在治療時，右耳突然聽到啵一聲，右耳竟恢復聽力，李男當場激動大呼「我聽到聲音了！」

台灣高雄中正脊椎骨科院長吳明峯說，EECP是一項非侵入性的心臟功能促進與全身血管再生的體外機械輔助循環裝置，無須手術、無須住院，門診治療可治療心絞痛、急性心肌梗塞等心血管疾病，另外早期失智症、腎臟疾病、高血壓、勃起功能障礙及耳中風也能獲得改善。

吳明峯表示，EECP的治療適應症也包括急性聽力喪失，但李姓男子聽力喪失四年，EECP讓血管再生，血管經過血流、重新修護後，受損聽力也獲得改善，甚至全身器官都能獲得好處。

吳明峯說，李男長期胸悶、不舒服，透過藥物治療中，年初經家人推薦，到該院再生醫療中心接受EECP治療，不僅胸悶問題獲得改善，連右耳聽力也救回來了。

李男在美國被允許可合法擁有槍械，四年前他到靶場練習射擊，因為耳罩沒有戴好，槍擊的聲響造成右耳聽力喪失，在美國就醫治療但都無效，原以為這輩子右耳聽力沒了，沒想到為了心臟血管的問題來做EECP，卻意外恢復右耳聽力。

李男說，他太太因高血壓曾接受EECP治療，效果不錯，不僅體力變好，運動、散步也比較不累，因此建議他也來做EECP，整個療程需要7周、35小時，每周5天，他做了2周，有天在治療時，右耳突然聽到啵一聲，竟然又恢復聽力，讓他感到非常驚訝。

中正脊椎骨科說，EECP是透過三段氣囊壓力帶對下肢加壓，配合患者本身心臟舒張與收縮，藉由外力的加壓與放鬆，提高送進心肌的血液及氧氣量，幫助血管更健康，暢通全身血液與氧氣的輸送，達到軟化血管、增加血管彈性，從而增進血管內皮細胞自癒再生的能力。

高血壓 骨科 中風

上一則

做夢不代表睡得好 醫師教你「5招」增加深眠長度

延伸閱讀

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」
婦人主動脈弓分支罕見多1條 大林慈濟醫「拆炸彈」救回

婦人主動脈弓分支罕見多1條 大林慈濟醫「拆炸彈」救回
勃起功能障礙 醫：恐心血管疾病警訊、導致攝護腺肥大

勃起功能障礙 醫：恐心血管疾病警訊、導致攝護腺肥大
3M耳塞遭退役軍人告釀聽力損失 付60億元和解

3M耳塞遭退役軍人告釀聽力損失 付60億元和解

熱門新聞

手指長度可能透露一個人的健康狀況，以及罹患疾病的風險。圖為示意圖。（Ingimage）

手指長度可看出健康狀況？手掌出現「這些現象」快就醫

2023-08-30 19:00
英國牛津大學和萊斯特大學針對1837名因感染新冠肺炎住院的病人研究顯示，大腦和肺有血栓，或許能解釋腦霧和疲勞等常見「長新冠」症狀。（美聯社）

新冠康復後腦霧、疲勞揮之不去 英研究：恐與血栓有關

2023-09-02 08:20
圖片來源 ／健康醫療網

皮膚病變是糖尿病警訊？這些症狀出現時要特別小心

2023-08-31 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

研究：祖父母定期做1件事 孤獨感減少、成就感增加

2023-09-01 01:00
聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，因此容易導致猝死憾事發生。馬拉松示意圖。（本報資料照片）

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

2023-09-02 18:17
維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，類似機械所需的齒輪油及螺絲，是人體所必須，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

身體缺少哪種維生素？抽血可以告訴你

2023-09-06 02:00

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡