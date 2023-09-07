治療心血管疾病 EECP治胸悶 聽力意外恢復

60多歲李姓男子長年旅居美國，他居住的州可合法持有槍械，四年前他到靶場練習射擊，疑未戴好耳罩，巨大槍聲造成右耳聽力喪失，今年4月他返台探親，由於胸悶不適，到醫院接受體外反搏治療儀器（EECP）治療，有天在治療時，右耳突然聽到啵一聲，右耳竟恢復聽力，李男當場激動大呼「我聽到聲音了！」

台灣高雄中正脊椎骨科 院長吳明峯說，EECP是一項非侵入性的心臟功能促進與全身血管再生的體外機械輔助循環裝置，無須手術、無須住院，門診治療可治療心絞痛、急性心肌梗塞等心血管疾病，另外早期失智症、腎臟疾病、高血壓 、勃起功能障礙及耳中風 也能獲得改善。

吳明峯表示，EECP的治療適應症也包括急性聽力喪失，但李姓男子聽力喪失四年，EECP讓血管再生，血管經過血流、重新修護後，受損聽力也獲得改善，甚至全身器官都能獲得好處。

吳明峯說，李男長期胸悶、不舒服，透過藥物治療中，年初經家人推薦，到該院再生醫療中心接受EECP治療，不僅胸悶問題獲得改善，連右耳聽力也救回來了。

李男在美國被允許可合法擁有槍械，四年前他到靶場練習射擊，因為耳罩沒有戴好，槍擊的聲響造成右耳聽力喪失，在美國就醫治療但都無效，原以為這輩子右耳聽力沒了，沒想到為了心臟血管的問題來做EECP，卻意外恢復右耳聽力。

李男說，他太太因高血壓曾接受EECP治療，效果不錯，不僅體力變好，運動、散步也比較不累，因此建議他也來做EECP，整個療程需要7周、35小時，每周5天，他做了2周，有天在治療時，右耳突然聽到啵一聲，竟然又恢復聽力，讓他感到非常驚訝。

中正脊椎骨科說，EECP是透過三段氣囊壓力帶對下肢加壓，配合患者本身心臟舒張與收縮，藉由外力的加壓與放鬆，提高送進心肌的血液及氧氣量，幫助血管更健康，暢通全身血液與氧氣的輸送，達到軟化血管、增加血管彈性，從而增進血管內皮細胞自癒再生的能力。