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16歲少年遺傳罕病 惡性心律不整 昏厥5次曾瀕死

劉明岩
備用 陳姓少年感謝吳吳焜烺醫師找出他昏倒原因，後續的治療也是很好，藥物控制的也不錯。（圖：台灣彰化基督教醫院提供）
備用 陳姓少年感謝吳吳焜烺醫師找出他昏倒原因，後續的治療也是很好，藥物控制的也不錯。（圖：台灣彰化基督教醫院提供）

台灣彰化縣16歲陳姓少年因惡性心律不整，曾五次昏厥，最後一次發作是在國二，在校時突然昏倒喪失意識，經校護使用自動去顫器AED後，急救後才撿回一命。他除了吃藥控制，並植入體內去顫器才恢復正常生活，但情緒仍不可太激動，以免驟死。

住彰化市的陳姓少年，目前就讀高二，平常喜歡刺激的電玩遊戲及現場看棒球賽，很難想像，他年紀輕輕就曾經五次昏厥，其中一次是小六在補習班發現作業忘記拿，要回去學校拿，跑到一半就昏倒了，老師將他帶去健康中心，之後就醒了過來。前四次暈倒，一開始以為是神經問題，都是在神經科檢查，但是都沒有什麼檢查出原因。

陳姓少年說，他第五次昏厥是國二時，在學校暈倒喪失意識，臉色慘白，使用自動去顫器AED急救，發現是惡性心律不整，經電擊後恢復正常心律，接著由救護車轉送彰化基督教兒童醫院，由兒童心臟內科吳焜烺醫師收治，為他插管維持呼吸和急救後，順利地甦醒並恢復正常呼吸。

吳焜烺指出，陳姓少年幾次昏厥都沒有找到原因，後來是透過基因學檢查，證實罹患兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈（CPVT），這是一種少見的遺傳性鈣離子通道病變，特徵是腎上腺素能誘導雙向和多型態性心室頻脈，常發生在兒童和青少年運動或情緒壓力期間，它可能導致心跳加快、昏厥或心臟驟停；CPVT死亡率極高，若不治療，30歲時死亡率可達到31%。

吳焜烺表示，惡性心律不整在年輕族群很容易導致猝死，像是新聞曾報導幾位30歲上下的年輕藝人明星，猝死的原因為「心源性猝死」，有很大部分與心律不整相關。心律不整治療方式一般以植入體內心律去顫器為主，彰基也為陳姓少年植入體內心律去顫器，幫助調節心律。

吳焜烺表示，陳姓少年植入去顫器之後，目前恢復狀況良好，唯一需要特別注意就是不可太過激動，像他喜歡打電動跟看現場棒球賽時，如果情緒起伏太大、壓力太大，有可能導致嚴重心律不整。這時體內的去顫器就可以將之整流成正常心律，防止驟死的機會。

彰基兒醫院長陳家玉醫師表示，從陳姓少年曾經5次昏厥的例子，呼籲也強調，幼兒園、國小孩童、國中青少年同學們，假如可以及早診斷出來，及早治療的話，就可以避免一些急性的發作。

陳家玉說，對於昏厥的青少年要有完整的檢查，及完善的重症照護和長期治療。提醒家長，孩子如有昏厥、胸悶、胸痛或相關症狀，應至醫院接受全面且完整的診治，以免發生憾事。

醫師表示，孩子如有暈厥或相關症狀，應至醫院接受診治，以免發生憾事。（圖：台灣彰化...
醫師表示，孩子如有暈厥或相關症狀，應至醫院接受診治，以免發生憾事。（圖：台灣彰化基督教醫院提供）

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