「大拇趾外翻」別輕忽 拖延治療恐需手術

圖片來源 ／健康醫療網

張媽媽平常的運動就是散步、爬山健行，但最近運動完都會覺得腳大拇趾關節 刺痛，而且關節處突出，鞋子怎麼換就是不合腳。醫師表示，這是門診常見的腳趾外翻情形，若症狀進一步惡化，不只有患處、外觀會受影響，姿勢、步態都會受到影響，甚至可能有繼發性的關節問題。

什麼是大腳趾外翻？會有哪些症狀？

大腳趾外翻，又稱為拇趾外翻或Hallux Valgus。台灣台安醫院骨科 主任劉大永醫師說明，這是一種足部變形的問題，從外型可以發現大腳趾向外彎曲，並且逐漸靠近第二腳趾，較嚴重的病人甚至會跨過第二腳趾。

此外，在拇指底部第一蹠趾關節處可能會突出形成腫塊稱為「拇囊炎（Bunion）」。劉大永表示，初期拇趾囊腫發炎會使患者的拇趾根部出現紅、腫、痛、熱等症狀，而且在站立、行走等負重活動時症狀會加劇。

若外翻情況持續可能會使前足負重不均，導致相鄰趾節變形，甚至長期摩擦產生厚繭或雞眼增生，增加疼痛、不適。劉大永提到，大腳趾外翻若處理不當或患處長期受摩擦，可能會增加繼發性症狀及其他關節的痛症問題，如足底筋膜炎、膝關節、髖關節及腰椎病變等。

嚴重變形恐需考慮手術 用手術方式有2種

若腳已明顯變形，無法穿鞋或造成生活上的困擾就需要考慮進行手術。劉大永表示，大腳趾外翻的手術治療有上百種手術方式，通常需依照病患變形程度來選擇單一或多重手術來矯正變形狀況，目前常用的手術有2種方式：

1.軟組織修補：將拇趾緊縮內收肌腱放鬆，鬆弛之關節囊縫緊並將贅生骨切除達到矯正目的，適合輕度腳趾外翻治療 2.切骨矯正：將趾骨或蹠骨打斷，矯正到理想角度後再用骨釘骨板將其固定，適合重度腳趾外翻之治療

而隨著手術技術進步，腳趾外翻矯正手術也發展出傷口小、恢復快的微創手術。劉大永醫師說明，經由3公分的小切口進行手術截骨、固定及韌帶放鬆等步驟，達到最小化創傷和減少疼痛，術後當天可下床，第二天可出院，不需任何石膏固定，可正常行走及淋浴。

術後應注意「這些」 醫師籲早期發現、治療

不過無論使用哪種手術方式，治療後都需等待傷口癒合，並透過復健恢復足部功能、運動能力。劉大永表示，一般來說傷口疼痛可在一周內消失，但伴隨血循不良引起的腫脹約需一個月恢復。

此外，劉大永也提到，合併截骨手術的病患，術後需避免劇烈運動三個月直到骨頭癒合，同時需使用足弓鞋墊，以避免行走時足部內翻變形，導致腳趾外翻復發。

劉大永提醒，有大腳趾變形、骨突出或足弓塌陷等情形時，應盡快尋求骨科醫師協助，若能早期發現、預防腳趾外翻，就能避免持續變形而需開刀治療的狀況。

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