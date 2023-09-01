頸椎病6種類型報你知 中醫治療有一套

圖片來源 ／健康醫療網

頸椎病是由頸椎本身、周邊肌肉 筋膜、血管、及組織發生質變造成肩頸周圍不舒適症狀所統稱的疾病症候群，頸椎間盤退化甚至突出，或其繼發性椎間關節 退化性病變所導致脊髓、神經、血管損害都是常見的病因。中醫師周大翔表示，由於現代人電腦文書工作時間過程、低頭滑手機、不當姿勢等，或因為壓力過大加重頸椎問題。

事實上，除了以上常見原因外，人類工作的動作模式都會間接造成頸椎周圍張力的受力過大，長期累積不當張力於頸部，最終造成局部損傷。周大翔中醫師依據生理學、解剖學、病理學和症狀表現，將頸椎病歸納為6種類型：

一、頸型頸椎病

俗稱落枕型頸椎病，通常發生在頸椎病的最初階段，主要由頸椎椎間關節、關節囊、韌帶、肌肉、肌腱及肌筋膜等受到過度刺激導致發炎症狀。臨床症狀表現通常伴隨上背部肌肉痠痛，向上延伸至頸後部位及後腦，嚴重時甚至蔓沿至頭頂及眼眶周圍痠脹疼痛，此類患者常見頸部偏歪、活動角度受限、頸椎及肩胛骨周圍肌肉緊繃等。

二、神經根型頸椎病

此型頸椎病多由椎間盤退化、骨刺增生、頸椎關節和韌帶的鬆動及錯位等，造成對頸神經根的刺激或壓迫而引起，除了基本的局部痠脹症狀外，頭、頸、肩、臂、指產生疼痛及放射性麻脹及感覺異常為主的症候群。症狀通常於夜間睡眠或晨起加重、固定壓迫姿勢過久，反覆發作。

三、椎動脈型頸椎病

此型頸椎病主要影響椎動脈血液循環狀態，椎基底動脈負責大腦後2/5的血液供應，因此椎動脈在頸椎病變時造成的血流循環障礙會導致腦部供血不足，容易造成頭痛、眩暈、猝倒、視力障礙、耳鳴等症狀。

發病與頭頸活動有關，檢查時使患者坐正，令其頸部盡量後伸，再令其頸部左旋或右旋，若出現頭昏、眩暈、噁心、嘔吐等症狀建議至醫院進一步檢查追蹤確切病因。

四、交感型頸椎病

此型因為直接刺激或壓迫交感神經末梢，或通過頸脊神經的病理反射，引起交感神經的異常興奮或抑制造成交感神經症狀。頸部交感神經節發出的節後纖維分布於頭面部、頸部、上胸部、皮膚汗腺、咽喉黏膜、瞳孔括約肌、眼瞼平滑肌、上肢血管、頸內外椎動脈及心臟等，故症狀表現會繁雜多樣，包括上半部軀幹、頭部、上肢及臉部五官和內臟，頸部交感神經所分布的區域均受影響。

五、脊髓型頸椎病

此型由於椎管狹窄損害脊隨，且病程緩慢進展，表現為下肢遠端麻木、肌力下降、肌張力增加，常伴有大小便障礙等。發病症狀嚴重，臨床上也因為症狀表現多為遠端而常誤診，一旦延誤診治可發展為不可逆神經傷害。

六、混和型頸椎病

混和型頸椎病是指上述任兩種或兩種以上類型症狀合併的頸椎病，也是臨床上最常見的類型，一般來說，隨著病程進展及影響面擴大，伴隨兩種以上類型所造成的痛苦程度上升後才積極就醫才是臨床上最常見案例。

中醫治療頸椎病

由頸椎病定義及分類，周大翔中醫師歸納出所需治療的脈絡，中醫治療頸椎病分成：1、局部結構及組織狀態的治療處理2、結構周邊及患處延伸部位的代謝循環改變

中藥治療：

透過舒筋活血藥物促進局部微循環，改善因局部氣血瘀阻造成組織及神經根卡壓造成的兼症，加上對應適應症的清熱藥物可以加速代謝局部發炎物質，甚至在中醫整體醫療思維的治療方針中，利用補法來強化四肢、腰背氣血及肌肉狀態，透過核心肌群及頸椎外的肌群強化來分散頸椎周圍肌肉負擔。

針灸治療：

透過針刺改變局部肌肉筋膜張力，放鬆頸椎周圍及神經根周圍肌肉筋膜的緊繃狀態，適度釋放張力讓卡壓力道減緩，透過穴位能量喚醒加上經絡能量暢導及疏通來改變局部微循環的瘀阻卡壓狀態。

拔罐治療：

透過適當的拔罐吸力，從頸椎周圍淺層肌肉筋膜的調整，以達到藉由筋膜放鬆來改變深層氣血瘀阻的卡壓狀態。

針刀及筋膜針手法：

對於頸椎病因中較嚴重及卡壓狀態較複雜的疾病狀態，包含椎間盤突出、骨刺擠壓周邊組織、肌筋膜沾黏及部分纖維化等等，麻脹症狀已經嚴重影響生活作息及品質，需要爭取時間緩解症狀的頸椎病，建議透過針刀、筋膜針法及手法搭配治療來強化治療效率。

頸椎病是臨床上常被忽視的疾病症候群，初期症狀因為尚可忍耐且是大多數人或多或少都有的輕度症狀，經常利用止痛藥物及緩解貼布阻斷當下不舒服症狀後，沒有積極治療病因。然而阻斷感受卻沒有將頸椎周邊狀態改變成健康狀態，持續讓頸椎維持錯誤的傷害模式，日積月累往往讓症狀持續加重，甚至在頸椎病分類上變成混合型，除了透過改變成良好的生活姿勢習慣，在症狀初期輕症時，周大翔中醫師建議尋求合格醫師治療，避免疾病進一步惡化。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59027

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