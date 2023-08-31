大谷手肘受傷無法投球 中醫師提醒：上班族久坐也肘痛

中醫師提醒，上班族久坐容易讓肌肉受傷、沾黏，建議每小時更換一次姿勢，伸展筋骨。（本報資料照片）

天使 隊球星大谷翔平 在雙重賽首戰登板對決紅人隊時受傷，賽後診斷結果為右手肘尺側副韌帶撕裂，本季確定不再投球。手肘的損傷不僅運動員容易碰到，即使坐在辦公桌長期姿勢不良也會導致手肘受傷。中醫師提醒，當手肘出現小疼痛時，隨意拿筋膜槍或自己推拿，恐怕會讓病況加重，可留意3大情況，及時處置避免手肘疼痛影響生活品質。

「手肘痛」相當容易被忽視，大多會覺得只是小問題，就自行用手指或用筋膜槍對著「痛點」按摩。中醫師楊宗翰表示，「手肘痛」是臨床常見的狀況，患者有時因為自行處置不當，反而造成疼痛加劇，有時稍有好轉，但不適感始終都在，因為沒有找到疼痛的「原凶」。

楊宗翰分享一名個案，為38歲的男性電腦工程師，手肘痛已經持續超過2個月，過去曾透過電療、熱敷等方式將手肘附近肌肉 放鬆，但每過1至2天後又會復發。經過問診後發現，長期伸手用滑鼠導致肩胛骨位移，以及久坐造成脖子與手臂的肌肉過緊，因此才導致「手肘」連帶疼痛，找到根源後才有辦法對症下藥，解決根本的疼痛問題。

「手肘疼痛臨床上會優先檢查肘部附近的肌肉張力。」楊宗翰指出，由於肌肉緊繃容易導致關節疼痛，並且需要連帶評估其他肌群的情況，像是肩胛下肌、提肩胛肌、上斜方肌，以及手臂的二頭肌、三頭肌，都是有可能連帶影響手臂肌肉，導致手肘、手腕的肌肉因為得抵抗其緊繃的力道而無法放鬆，久而久之產生疼痛。

楊宗翰說，若更嚴重的個案，可能會伴隨「肩胛骨位移」狀況，導致手臂活動狀況受限，容易會讓周邊肌肉產生代償問題，產生手臂、手肘在不對的角度使用而導致肌肉緊繃。

「手肘痛成因多元，肌肉、韌帶、骨頭、神經都可能是肇因」。楊宗翰表示，手肘痛雖是普遍問題，不同原因導致的疼痛型態可能十分相似，但診斷與治療方向卻不大相同，建議仍要找醫療專業人員做評估。

楊宗翰說，一般在中醫的治療上，通常會透過針撥、拔罐等方式，放鬆緊繃的肌肉，當我們放鬆了正確的源頭，其他被拉緊的肌肉就會自己放鬆。配合徒手治療將肩部骨頭與附近的軟組織從上到下依序擺到相對正確的位置，還原失衡的動作模式，手肘緊繃疼痛的問題才能得到根治。

楊宗翰提醒，民眾若手肘痛，可自行注意三大事項：

1. 疼痛初期1至3天屬於發炎階段，應避免過度使用，並適當的使用護具固定及冰敷來消炎消腫。

2. 3天後的慢性期可以熱敷，配合伸展運動，增加肌肉的柔軟度，減少沾黏及復發的可能。

3. 避免長時間保持固定姿勢，建議至少「每一小時」都要改變動作，活動筋骨，保持身體筋膜的彈性。