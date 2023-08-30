走路爬樓梯突喘不過氣暈厥 小心這項肺高壓引起恐致死

嘉義大林慈濟醫院心臟內科醫師簡振宇（右），在慢性肺栓塞肺高壓治療方法上，積極發展肺動脈氣球成型術，助蕭姓患者（左）恢復健康。（大林慈濟醫院提供）

台灣嘉義縣山區擁許多瀑布森林步道 成為民眾健走吸芬多精及負離子好去處。嘉義一名60歲蕭先生，2年前突走路、爬樓梯都會很喘，無法從事熱愛的戶外運動，近期到嘉義大林慈濟醫院心臟內科就醫，經3次不必承受開刀之苦的肺動脈氣球 成型術及使用肺高壓藥物治療，心衰竭指數恢復正常，且在第2次手術後就能爬獨立山。

蕭先生表示，2年前走平路約200公尺，心跳就跳到100多下，常喘不過氣來，到他院就醫數月仍未好轉，經介紹到大林慈濟醫院心臟內科就醫治療，病情才獲得改善，如今已能繼續從事熱愛的戶外活動，不用被疾病困在家中。

大林慈濟醫院心臟內科醫師簡振宇表示，肺高壓定義為若休息時平均肺動脈壓大於20毫米汞柱，根據肺高壓的臨床分類共分5大類︰一、因肺動脈異常而造成的肺高壓；二、因左心疾病引起的肺高壓；三、因肺臟疾病引起的肺高壓；四、因慢性血栓栓塞引起的肺高壓；五、其他或不明原因引起的肺高壓。

簡振宇表示，蕭先生經大林慈濟醫院進一步診療，發現是肺高壓造成右心衰竭，為第四類慢性肺栓塞造成，屬罕見疾病，每百萬人只有2至6個病例，主因為慢性血栓，造成血管阻塞、血管重塑及內皮增生，導致血管收縮而引發肺高壓。

慢性肺栓塞引起的肺高壓常見症狀有哪些？簡振宇指出，包括活動會喘、咳嗽、咳血、下肢水腫或活動時暈厥等，嚴重時可能致死，5年內的死亡率高達36%。

在慢性肺栓塞肺高壓治療方法上，醫師簡振宇積極發展肺動脈氣球成型術，他指出，是以心導管打通血管，病人術後隔天可出院，風險較低，也不必承受開刀之苦，還可以使用藥物協助放鬆血管。