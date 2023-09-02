小胸女隆乳升罩杯 不知竟是「漏斗胸」其實很有料

「漏斗胸」為最常見的先天胸壁畸型，呈現胸口骨架凹陷如「碗」或「漏斗樣」的病變。（記者許政榆／攝影）

一名30多歲女性，過去為追求美觀而隆乳，結婚後小孩都長大了，決定把義乳移除；但先生觀察太太的胸部凹陷情形嚴重，後續就醫確認為胸腔內凹，也就是俗稱「漏斗胸」，後續經過手術矯正，才發現自己的胸部「其實不小」。醫師表示，漏斗胸往往被解讀為太瘦、姿勢不良，但嚴重者恐影響心肺功能，甚至造成心理社交障礙。

台北三軍總醫院小兒外科主治醫師鄭詠升表示，胸腔內凹也就是俗稱「漏斗胸」，為最常見的先天胸壁畸型，呈現胸口骨架凹陷如「碗」或「漏斗樣」的病變，看起來就像太瘦、沒吃飽或姿勢不良，主要是肋骨及肋軟骨生長不均所致，大多是突發性，家族性遺傳占三分之一，也屬常見，發生率約每300人中有一例，男孩發生的機會比女孩高三至四倍。

駝背才能正常呼吸

「抬頭挺胸會不舒服，駝背才能正常呼吸！」鄭詠升說，漏斗胸患者於嬰幼兒時期多半無症狀，三歲後會出現凸腹、凹胸、垂肩、駝背等，因為胸骨及肋軟骨部分向內凹陷，造成胸腔內空間變小，心臟及肺臟受到壓迫，因此常伴隨脊椎側曲及心瓣膜閉合不全等問題。患者可能因為前胸凹陷，不敢露出上身，不敢參與游泳、跳舞等戶外活動，出現長期害羞、社交退縮等心理障礙。

漏斗胸患者於嬰幼兒時期多半無症狀，在三歲以後症狀才逐趨明顯，包括出現凸腹、凹胸、垂肩、駝背等。（記者許政榆／攝影）

鄭詠升表示，漏斗胸患者於兒童、成年時期分別有不同症狀。嬰幼兒、兒童使得生長遲滯、呼吸困難、感冒不容易好；年紀增長則因為右心室、肺臟遭壓迫，肺動脈壓力升高、心搏過緩或過速、心臟瓣膜脫垂、逆流及心律不整、心肌缺氧等問題。此外，男孩漏斗胸比女孩容易發現，因為胸部較不明顯，除非女孩有胸悶、胸痛、心悸等症狀，主動告訴爸媽才會求診，但確診時大多已經成人。

兒童時期手術更佳

鄭詠升表示，臨床上會針對病童的嚴重程度、類型，決定是否應接受手術治療，術前會經過胸部X光、心電圖、肺功能測定、心臟超音波及胸部電腦斷層等檢查。如果凹陷指數大於3.25、或肺功能障礙的嚴重病患，導致肺活量低，心瓣膜有逆流、外觀異常等，無論任何年齡都應考慮手術。如果在兒童時期早期開刀，有助於讓肺臟及骨骼發育正常，比起成人後才手術更佳，也能避免小孩成長過程中產生的心理障礙。

過去也有一名老菸槍患者，雖然小時候即知道自己患有漏斗胸，因為慢性肺阻塞合併氣喘問題，導致呼吸不順，難以入睡，經過微創手術矯正後，改善心肺循環，平躺時才可正常睡覺。

微創手術有效矯正

鄭詠升說，復健、擴胸運動「都不能改善漏斗胸」，最有效治療方式為手術，目前多以微創納氏手術取代傳統開放式手術，而曾多次開胸手術、組織沾黏者不適合開刀。三總近年結合3D列印 技術，在術前評估病患嚴重程度及凹陷型態，有助於術後恢復及維持美觀。

鄭詠升表示，漏斗胸不會致命也不緊急，但適當時機治療，對病童身心有正面助益，建議四歲至16歲的兒童手術效果為佳，而術後三個月恢復良好後，正常活動、運動不受限，避免劇烈碰撞胸口的運動，術後三年會移除置入的矯正版，以防未來患者急需施以緊急救命術（ACLS）時，影響電擊或壓胸進行。