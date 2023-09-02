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頸椎退化 新式浮針搭配傳統針灸解麻痛

胡蓬生
使用浮針和針灸，搭配頸椎調整手法及中藥，可改善頸椎退化。（圖：為恭紀念醫院提供）
使用浮針和針灸，搭配頸椎調整手法及中藥，可改善頸椎退化。（圖：為恭紀念醫院提供）

55歲葉姓女子因工作長時間用電腦，但也因長期姿勢不良，出現肩頸、上背部和左手麻痛的問題已一年多，甚至影響睡眠，只要維持固定姿勢，左側手肘至前臂就麻痛難忍。她到醫院求診，發現已出現頸椎退化情形，接受一個月治療後，醫師使用浮針和針灸，搭配頸椎調整手法及中藥治療，症狀已大幅改善，肩頸和左手的麻痛已消除，睡眠品質也提升。

台灣苗栗為恭中醫傷科醫師林芷瑩表示，頸椎病是現代文明的隱形殺手，台灣每年有超過20萬民眾受其困擾，其中又以50至59歲為高峰族群；研究統計，頸椎退化最容易發生在第四到七節頸椎間，退化產生可能同時合併有椎間盤突出、椎間盤狹窄、頸椎骨刺、小面關節炎、黃韌帶肥厚、鉤椎關節增生及頸椎生理曲度變形等問題。

林芷瑩表示，針對病患使用改良的新式針灸「浮針」，有別於傳統針灸垂直皮膚進針刺激穴位，浮針是以平行皮膚表面進針於皮下疏鬆結締組織層，再透過「掃散」手法牽拉放鬆淺筋膜，同時搭配肌肉的再灌注運動，快速增加患部肌肉的血液灌流量，使血液循環能在短時間內快速增加緩解疼痛。

第二步利用針灸疏通經絡，循行於頸背部的重要經絡包括督脈、膀胱經、膽經、小腸經及三焦經，以中醫觀點，當經絡的氣血運行受阻，就會產生疼痛，氣血阻滯處形成堵塞、發炎和腫脹等問題，血液灌流量不足處會產生虛性痠痛，透過針灸刺激穴位，可改善經絡氣血循環，達到疼痛緩解。

第三步是以傷科手法調整頸椎，頸椎退化會使椎間盤及小面關節承受的壓力增加，利用浮針及針灸放鬆頸部軟組織後，可提升頸部關節鬆動的療效與安全性，頸椎常見的整復手法包括坐姿矯正法、仰臥矯正法、俯臥矯正法，透過鬆動頸部小面關節，可使頸椎神經椎間孔減壓，進而使頸神經根壓迫的肩手麻痛症狀獲改善。

第四步以內服中藥改善循環代謝功能，提升修復力。她指出，當體內氣血充盛度開始減退，循環代謝能力差，通常是久病不癒的重要關鍵，中藥複方可提升機體代謝功能，改善修復能力。

林芷瑩呼籲，頸椎退化是常見疾病，應避免長時間低頭或脖子前傾等不良姿勢，年輕族群也要檢視並調整電腦工作環境，才能降低頸椎病復發機率，並延緩頸椎退化，如有不適要盡速就醫及早接受專業治療。

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