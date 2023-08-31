皮膚病變是糖尿病警訊？這些症狀出現時要特別小心

圖片來源 ／健康醫療網

當皮膚有一些異狀產生，有時是身體出現病症的警訊，例如肌膚長期發癢疼痛、傷口難癒合等，有以上幾點困擾時，就要小心是不是糖尿病 的前兆！及早發現並治療糖尿病，對病情的控制和減少後續的併發症 有極大幫助，而皮膚是人體最大的器官，涵蓋了全身，所以當身體內部出狀況，問題可能會最先反應在肌膚上，可進而檢視某些好發在糖尿病患者上的特殊皮膚疾病。

留意皮膚異常狀況 及早治療降低風險

仁佑診所江林奇醫師表示，皮膚搔癢是門診常見的訴求，例如過敏、濕疹、乾癬等，糖尿病造成的搔癢，外觀常常看不出異常卻奇癢無比，血糖 若長期處於偏高的狀態，就好像血管裡泡著糖水，會喪失水份進而脫水，使皮膚乾燥發癢，而不當搔抓造成傷口破皮甚至感染；當有傷口時，糖尿病因為免疫功能下降而延長發炎期，高血糖也會造成微血管病變、血液循環較差而抑制新皮的增生及重塑，導致傷口難以癒合，如果有超過三周以上未復原的傷口，建議盡速尋求醫療協助，避免感染和其他併發症的風險。

當被診斷出糖尿病時，盡早配合服用口服藥或胰島素治療，讓胰臟得到適度的休息，配合運動跟飲食控制，進而改善高血糖及穩定糖尿病的病情。江林奇醫師建議，可安排適量運動控制體重，每週進行至少150分鐘的有氧運動，例如快走、游泳、騎自行車等；飲食方面減少澱粉、少油少鹽，增加蔬菜纖維和優良蛋白質的攝取，而定期測量血糖相當重要，無論是糖友或有糖尿病前兆者，此舉有益於早期發現異常。

選擇血糖機掌握五大關鍵

江林奇醫師提醒，挑選血糖機有五大要點：一、須符合ISO 15197標準國際認證，二、確保其測量準確性，與醫學中心的血液血糖值誤差不超過15%；三、選擇有燈號輔助的血糖機，藉由顏色快速分辨低中高血糖狀態；四、可以二次採血經濟實惠，所謂二次採血就是當第一次的採血量不足時，在一定時間內不必更換試紙就能再測量一次，CP值極高；五、與手機APP連結，方便自己跟醫護人員追蹤血糖的變化，定期規則地回診與監測血糖，長時間下來血糖就會慢慢回復正常。

積極治療面對 糖友有望停止服用血糖藥

罹患糖尿病必須一輩子都吃血糖藥嗎？江林奇醫師表示是有機會停藥的，除了積極配合上述注意事項外，戒除藥物的糖友共同點在於不怕面對疾病且持之以恆，每天測量血糖且紀錄、與醫師討論藥物的治療效果，搭配運動減重和改善飲食習慣等，糖化血色素也能慢慢回歸正常，生活跟一般人沒有太大的區別，也能好好享受人生！

資料來源：健康醫療網

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