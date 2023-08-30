糞便潛血「偽陰性」竟是維他命C惹禍？險延誤大腸癌治療

(取材自健康醫療網)

一位75歲長者平時身體硬朗，唯一困擾他的就是退休 後這10年間時常會有輕微腹瀉情形，他也有就醫診斷為大腸激躁症，此後固定回診追蹤，腹瀉症狀一直持續。長者平時有服用各類維他命的習慣，尤其是每天使用維他命C發泡錠，當成開水喝。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學 科醫師鄭玠豪表示，近年來，國人健康意識抬頭，大行養生之道，因此使用各類保養品幾乎成了全民運動，吃的保養品更是以維他命系列最為民眾喜好，不論是電視廣告、健康節目、網路文章，都全天候的不斷宣傳，但民眾常常在不知不覺中重覆攝取過量的維他命而不自知，有時候這些過量的維他命可能會造成大家沒想到的後果。

上述患者在多次的定期健康檢查中，糞便潛血篩檢 （大腸癌篩檢）每次都呈現正常結果。其間醫師有建議大腸內視鏡檢查，但長者以害怕疼痛和糞便潛血篩檢正常為由拒絕，直到去年因嚴重便秘與腹部絞痛來門診求醫，經檢查發現直腸內有一巨大腫瘤，大腸內視鏡檢查及病理切片確認為大腸癌。

鄭玠豪說明，照正常來說，定期糞便潛血篩檢應該能提早發現此一情形，但由於長者攝取了大量的維他命C進入體內，而過量維他命C的抗氧化作用，造成糞便潛血檢查呈現「偽陰性」結果，加上長者未採納醫師建議接受大腸鏡檢查，因此延誤病情。

維他命C攝取適量即可 大便習慣改變應就醫

由此案例，鄭玠豪提醒，維他命C的攝取適量即可，勿重覆過量，而糞便潛血篩檢也並非萬能，若有持續腸胃症狀、大便習慣改變，除了一般檢查外，最好能接受大腸內視鏡檢查，以求早期發現早期治療。

資料來源：健康醫療網

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