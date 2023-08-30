反應變遲鈍當心「水腦症」 這樣做獲得改善

(取材自健康醫療網)

中樞神經系統（包括腦和脊髓）是浸泡在水一樣的液體（腦脊髓液，即俗稱的腦水或龍骨水）中，而腦部的構造中原本就存在一些空間、空腔（腦室、腦池），在這些空間中，也同樣充滿了腦脊髓液。過多的腦脊髓液積蓄在有限的頭顱空間中，即造成「水腦症」。

臺北市立聯合醫院陽明院區神經外科主任劉奇樺表示，平時腦脊髓液是在不斷分泌及吸收的動態平衡狀態，而當這個狀態被破壞，可能是分泌過多或吸收不良時，讓過多的腦脊髓液積蓄在有限的頭顱空間中，即造成「水腦症」，可造成顱內壓上升、神經組織被擠壓而導致神經傷害。

阻塞性及交通性水腦症 嚴重恐反應遲鈍、昏迷

水腦症依腦脊髓液流通的狀態可分為：阻塞性水腦症及交通性水腦症，說明如下：

1.阻塞性水腦症發生原因為腦脊髓液循環流動的通道產生阻塞而造成，常見原因有：腦室內出血、腫瘤 、腦內病灶（出血、腫瘤）造成的腫塊效應而壓迫腦室、先天性大腦導水管狹窄等。

2.交通性水腦症可因某些腫瘤使腦脊髓液分泌過多，或因出血、感染、老化等因素造成吸收速度變慢，而造成腦脊髓液累積的結果。

急性水腦症常見症狀為顱內壓上升會產生的表現，如：頭痛、嘔吐、視力模糊、反應遲鈍甚至昏迷…，慢性水腦症可能表現為反應變遲鈍（似失智 症的表現）、步態不穩、小便失禁等。

劉奇樺說，診斷上，除了臨床表徵外，主要診斷工具為腦部的電腦斷層掃瞄或核磁共振檢查。治療水腦症應先考慮解決造成水腦症的原因（如：切除腫瘤等），部分患者在致病因得到治療後，水腦症也獲得改善；但若致病因無法完全解決或水腦症的狀況仍無法得到有效改善，則考慮接受腦脊髓液分流手術（裝置人工管路以引流出顱內過多的腦脊髓液），便能有效控制顱內壓。

資料來源：健康醫療網

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