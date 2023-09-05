四肢常浮腫 小心6疾病上身

甲狀腺功能減退，會引發浮腫；但甲狀腺功能亢進，少數也會造成浮腫。（Getty Images）

四肢、臉部突然浮腫、水腫，很多民眾聯想到腎臟疾病，但造成浮腫的原因至少六種以上，書田診所家醫科主任醫師何一成表示，如果身體浮腫持續一、兩周，務必就醫找出病因，並調整飲食及生活習慣。

何一成表示，造成四肢、臉部等部位浮腫的原因眾多，下列六種疾病較為常見：

▸1.充血性心臟衰竭

▸2.腎病症候群

▸3.急慢性腎臟病

▸4.肝硬化

▸5.甲狀腺功能異常

▸6.靜脈阻塞

一般來說，確實與腎臟功能異常的關連性最大，但臨床發現，甲狀腺功能異常也不在少數，何一成指出，甲狀腺功能減退，會引發浮腫，而甲狀腺功能亢進，少數也會造成浮腫，可能甲狀腺功能的自體抗體刺激了皮下會吸水的黏多醣，造成過度分泌。

體重突減輕 甲狀腺亢進

40多歲女性王小姐，連續好幾周眼皮、腳浮腫，擔心腎臟異常，至家醫科求診，血液腎功能檢查發現，腎絲球過濾率(EGFR)156 (正常值90-110mL/min per 1.73 m2)，腎功能並未下降卻偏高。

另王小姐最近兩個月體重莫名減輕五公斤，且常有心悸，理學檢查發現心率98(正常範圍60至90 beat/min)，血壓 正常122/78，手指有輕微顫抖，甲狀腺有些許腫大，尿液無紅血球、無蛋白質。

血液檢查顯示，血糖 值正常，甲促素TSH數值0.05(正常範圍0.4-5 µu/ml)，甲狀腺素freeT4數值2.14(正常範圍0.89-1.79ng/dL)，有甲狀腺機能亢進。何一成表示，經藥物治療一個月後，該個案甲狀腺功能控制在正常範圍，腎絲球過濾率106 mL/min per 1.73 m2，恢復正常。

常見症狀 心悸、手抖、怕熱

甲狀腺亢進常見症狀為心悸、手抖、體重下降、肌肉無力、怕熱容易流汗、甲狀腺腫大、緊張、失眠 、凸眼、掉髮、女性月經不規則等。一般治療方式為藥物、放射碘、手術等。

何一成提醒，甲狀腺亢進患者應該少吃海帶、紫菜、海苔等含碘量高的食物，另避免菸、酒、少喝含咖啡因飲料；倘是採用藥物治療，要按時服藥追蹤，勿自行停藥或調整藥量。治療後數值恢復正常，仍須定期回診追蹤。