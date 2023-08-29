精準打擊卵巢癌 基因檢測如何幫助用藥？

圖片來源 ／健康醫療網

卵巢癌症狀太過平凡，腹脹、腹痛等，難以早期發現，因此等到症狀過於明顯時，多半已是晚期。然而，進入精準醫療的時代，對抗卵巢癌是否有更高明的方式？台灣新竹馬偕紀念醫院婦科癌症學科主任張幸治表示，近年來出現了PARP抑制劑，扭轉只有化療可用的窘境，針對BRCA基因突變、HRD陽性患者療效顯著。

找出卵巢癌基因異常 輔助精準用藥

是否罹患卵巢癌就一定要進行基因檢測 ？張幸治說，通常具有家族遺傳病史、發病時間早的患者會建議進行，也可依病況與主治醫師討論治療計畫，視需求決定。目前國際治療指引是建議患者做基因檢測，不過目前健保尚未給付，患者需要自費。

在精準治療用藥的時代之前，卵巢癌只有化療藥物可使用，張幸治主任回憶，雖然十幾年前就知道BRCA基因突變為關鍵，但當下尚未出現可以對應的藥物，即使找出突變，也幫助不大。2013年時，安潔莉娜裘莉知道自己有家族史、且BRCA基因突變時，會有高達八成機率罹患乳癌、五成機率罹卵巢癌，因此選擇預防性切除乳房與卵巢，震驚各界。

卵巢癌術後維持性治療 延緩復發時間

隨著醫療進步，藥物也出現進展，用於卵巢癌的標靶治療也出現突破。卵巢癌初期可透過手術、化療治療，並於化療後透過維持性療法達到穩定、延緩復發。而主要用於維持療法的標靶藥物則有「血管新生抑制劑」及「PARP抑制劑」兩大類，後者更是近幾年來才出現的精準治療藥物。

張幸治強調，卵巢癌一旦復發、終身復發，且復發時間會愈來愈短，藥物效果也會愈來愈差，必須盡可能在源頭降低復發的機率。

後續研究發現，BRCA基因為細胞DNA 修補的途徑，雙股的DNA若其中一股斷裂，PARP就會協助修補，因此若使用PARP抑制劑在源頭阻斷修補，就會進一步造成雙股DNA斷裂。張幸治解釋，當腫瘤細胞雙股DNA都無法修補時，腫瘤細胞就會死亡，因此PARP抑制劑對於雙股DNA修補有問題的癌細胞 特別有效。

且科學家後續更發現，除了針對BRCA基因突變作用有效之外，也有部分患者屬於BRCA未突變，但HRD（同源重組修復缺失）異常，張幸治舉例，「就像捷運路線一樣，BRCA、HRD是同線不同站，一個站出現問題還可以透過其他站轉乘，若直接讓整條線癱瘓，那訊號怎麼都到不了癌細胞（會凋零）。」

相較於術後未接續維持性療法的患者，平均13個月就復發，手術後接續使用維持性療法可有效延長疾病復發時間，而針對不同基因突變狀態選擇單獨使用PARP抑制劑或PARP抑制劑併用血管新生抑制劑，即雙標靶維持性治療，更能有效降低疾病復發，大幅扭轉藥物問世之前的困境。

張幸治指出，國際治療指引當中，已建議將口服PARP抑制劑加入做為維持治療，可顯著延長無疾病存活期，在他臨床經驗當中，也已有許多用藥好幾年的案例，鼓勵患者勇於治療。他也提醒每個人的身體狀況對藥品的反應及副作用不同，治療期間請配合醫療團隊監測療效及副作用。若疑似有副作用發生，應盡速聯絡醫療團隊。

張幸治更建議有家族史的患者應定期追蹤自身健康，也可先規劃好相關保險，若有新式療法，也能補足經濟缺口。

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