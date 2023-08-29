21歲男大生參加演唱會昏倒 當心4種病因恐昏厥

圖片來源 ／健康醫療網

一名21歲男性大學生參加演唱會時突然暈倒，幸好有民眾施行心臟按壓及自動體外心臟去顫器（AED）電擊，恢復自主心跳及呼吸，緊急由救護車送急診求治，診斷為惡性心律不整，放置體內心臟去顫器後終於順利出院。台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫與加護病房專科護理師潘姿菁表示，大腦血流中斷只須超過6至8秒即可引起意識喪失，常見原因有迷走神經性昏厥、心因性昏厥、姿勢性低血壓 導致。

昏厥3大特徵

昏厥的定義為腦部血流供應不足造成暫時功能障礙而導致意識喪失，大腦血流中斷只須超過6至8秒即可引起意識喪失。

突然發作 歷時短暫 自發性完全恢復

4種常見病因

1.血管迷走或血管抑制昏厥

此為最常見的一種昏厥，其原發機制為強烈生理或心理刺激，如疼痛、恐懼、焦慮、咳嗽，導致迷走神經活性增強，進而降低心跳和血管舒張，使得心臟血液輸出量下降，腦部血液灌流不足產生頭暈及昏倒等症狀。其他觸發因素還包括吃太多食物、喝酒、密閉空間及環境濕熱，症狀包括：疼痛、躁熱、噁心、嘔吐、頭暈、眼花、蒼白、盜汗、手腳冰冷最後失去意識。

2.心因性昏厥

昏厥可能是由心臟構造異常或心律不整所致。常見心因性昏厥有以下幾種原因：瓣膜性疾病、原發性肺高壓、肺栓塞、病竇症候群（心跳過慢）、陣發性心室頻脈、心肌病變、心肌梗塞。上述原因導致的昏厥易反覆發作且常常沒有前驅症狀，後續產生的併發症 也較多，需由醫師安排檢查以釐清發生原因。

3.姿勢性低血壓

姿勢性低血壓發生在姿勢改變之後，昏倒之前沒有明顯徵兆。其昏厥可能是體內水分缺乏導致（如：水分攝取不足、嘔吐、腹瀉、月經出血、使用利尿劑等）。

4.其他原因

(1)腦部血管病變導致昏厥，因腦部血管病變狹窄使血流供應減少，讓血管變窄的可能原因有動脈硬化、血栓、栓塞等。

(2)腦部器質性病變如癲癇，伴隨肢體抽蓄。

(3)其他原因導致的昏厥，情況包括低血糖 、貧血、過度換氣等等。

在臨床可經由詢問詳細病史、釐清暈厥前相關症狀以及過去有無類似經驗，另外安排實驗室抽血檢查、腦部影像檢查、周邊血管超音波、心臟超音波、24小時心電圖，並且監測病患躺、坐、站姿勢變化的血壓，心臟電氣生理學檢查、心導管檢查及傾斜床測試，加以鑑別及排除心因性亦或其他原因所致的昏厥。

對於患有迷走神經或血管抑制導致的昏厥，除了檢視目前相關用藥外，對於有前驅症狀的患者需衛教病人識別前驅症狀，且盡快放低身形以避免摔傷；而有姿位性低血壓的患者，建議每次從床上坐起時放慢行動，先於床邊坐至3至5分鐘，以利讓血液有緩衝的時間能夠順利運送足夠的血量至腦部，避免姿勢性低血壓發生，且應確定沒有頭暈症狀再下床行走較為安全，行走過程中須確保有人攙扶或可輔助行走之工具，並應適當的水分和鹽分補充，亦可考慮彈性襪及束腹使用。

醫師呼籲，無論昏厥原因如何，應盡早就醫以評估其昏厥之病因，對於惡性心律不整引起之心因性昏厥病患，盡早考慮置放植入性去顫器以減少後續病發症，昏厥雖然大都預後良好，但反覆發作會影響病患生活品質，故生活型態改變和積極就醫是相當重要的。

資料來源：健康醫療網

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