23歲男胸痛疑心梗 竟診出僵直性脊椎炎

僵直性脊椎炎除了產生關節疼痛外，也可能出現胸口、肋骨疼痛等，疑似心肌梗塞症狀，應速就醫檢查。圖為示意圖。（本報資料照片）

23歲男大生半年前開始下背痠痛、僵硬，尤其早上起床時更明顯，某日半夜竟然莫名胸痛，呼吸不順，擔心發生心肌梗塞到急診就醫，心電圖與抽血檢查都正常，隨後竟出現屁股疼痛，腳後跟、膝關節 腫脹，赴風濕免疫科看診，確診罹患「僵直性脊椎炎」。

台灣高雄榮總過敏 免疫風濕科醫師王愷君表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，由免疫系統攻擊中軸及周邊關節，並引起關節炎，易影響脊椎跟骨盆交界的薦髂關節，甚至是腰椎、胸椎或是頸椎，引發背痛、僵硬等不適，常發生於清晨或久不活動時。民眾若出現症狀持續3個月，應就醫檢查。

王愷君說，僵直性脊椎炎除了產生關節疼痛外，錯亂的免疫系統也會攻擊肌腱或韌帶與骨骼連接的部位，可能造成膝關節周圍或腳跟阿基里斯腱腫脹疼痛，甚至出現胸口肋骨疼痛，讓患者誤以為是心肌梗塞。虹彩炎則是常見的併發症 ，易造成眼睛反覆紅腫、視力模糊或疼痛，影響日常生活品質。

僵直性脊椎炎治療，王愷君指出，以非類固醇消炎止痛藥或免疫調節藥物為主，若效果不佳，就需要考量使用生物製劑或小分子標靶藥物來治療。

王愷君提醒，患者平常應維持良好的生活習慣，如早睡早起，並挑選舒服的床墊，枕頭不要太高，不抽菸、均衡飲食，運動可選擇游泳或瑜伽等低衝擊性及緩和性的活動。